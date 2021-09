IT통합보안·인증 기업 라온시큐어의 자회사 라온화이트햇은 금결원과 DID 기반 은행 공동 인증 서비스인 ‘뱅크아이디(뱅크ID)’를 공동 구축했다고 1일 밝혔다.



뱅크아이디는 국내 16개 은행이 함께 활용하는 DID 기반 인증 서비스다. 금결원이 지난해 은행연합회로부터 이관받은 은행 공동 인증서 ‘뱅크사인’을 라온화이트햇과 함께 블록체인 DID 인프라로 전환해 서비스 범위를 신원증명까지 확대한 것이다.



뱅크아이디는 은행 공동 정보지갑 서비스인 ‘마이인포’ 앱에 탑재돼 서비스된다. 지난달 27일 BNK경남은행, IBK기업은행, NH농협은행, BNK부산은행, KDB산업은행, 신한은행, 우리은행 등 7개 은행이 먼저 서비스를 시작했다. 연내 16개 은행으로 확대될 계획이다.



사용자는 16개 은행의 온라인 회원가입, 디지털 뱅킹 간편 로그인 및 계좌이체 등에 기존 공동 인증서 대신 뱅크아이디를 활용할 수 있다. 또한 뱅크아이디를 통해 이름, 생년월일 등 신원 정보뿐 아니라 사원증, 자격증과 같이 은행 외 다양한 기관의 자격 증명서도 DID 기반으로 발급받을 수 있다.



이정아 라온화이트햇 대표는 "DID는 디지털 신원인증 체계를 구현하는 핵심기술로 주목받고 있다"며 "자체 개발한 DID 플랫폼 ‘옴니원’을 기반으로 구축된 뱅크아이디를 통해 이용자들은 보다 안전하고 편리한 디지털 금융 서비스를 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.