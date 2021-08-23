유주게임즈코리아, 신작 '인피니티 킹덤' 사전예약 돌입

유주게임즈코리아(대표이명)는자사가서비스예정인모바일신작모바일SLG'인피니티킹덤'의사전예약을진행한다고23일밝혔다.
이번사전예약은별도의웹페이지를통해신청할수있으며,참가자전원에게인게임아이템을선물하고추첨을통해아이패드프로,에어팟프로,구글기프트카드등스페셜상품을제공한다.
이와함께정식출시이후총상금1억원을놓고경쟁하는'연맹올스타리그'의참여자를모집중에있으며,간단한정보만입력하면출사표를던질수있다.
연맹올스타리그는소속연맹의일원이되어타게임연맹들과자존심을건한판승부를벌일수있는리그로만들어졌다는점에서이용자들의큰기대를받고있다.
아울러사전예약을기념해소식공유하기이벤트를실시한다.사전예약후페이지를본인SNS에공유하고공식카페에인증하면추첨을통해닌텐도스위치,치킨기프티콘,문화상품권등풍성한현물을지급한다.
'인피니티킹덤'은아틸라,윌리엄1세,보두앵4세등신화와역사속에등장했던영웅들을재해석해반영한모바일게임으로,영웅별고유특성과필살기를조합해전투를이끌수있다.
특히같은속성간의배치로버프효과나상성관계에따라전략적전투를펼칠수있으며,유적쟁탈전,일루전판타지등다양한전쟁콘텐츠들을통해승부욕을자극한다.
이게임은권역의구애를받지않고정식출시이후유럽,홍콩및대만등글로벌지역의게이머들과함께즐길수있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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