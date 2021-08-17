유니티, 원격 데스크톱 접속 및 스트리밍 소프트웨어 개발사 파섹 인수

유니티가어디에서나협업할수있도록지원하는고성능원격데스크톱접속및스트리밍소프트웨어개발사파섹(Parsec)을인수한다고밝혔다.
유니티와파섹모두크리에이터들이다채롭고효과적인툴과매끄러운클라우드인프라를통해장소와사용기기에구애받지않고차세대실시간3D경험을구현할수있도록하는것을목표로하는만큼,이번인수는해당비전을향한중요한단계이다.현재두기업은약3억2000만달러규모의인수계약최종합의단계에있으며,인수절차는올해3분기내마무리될예정이다.
많은기업들이재택및하이브리드근무형태로전환하면서이러한작업을사무실밖에서도매끄럽게진행해야하는필요성이높아진가운데,파섹은장소와기기,플랫폼에상관없이어느곳에서든고성능프로세싱작업을가능하게한다.예를들어저지연초고화질데스크톱스트리밍(4K픽셀/60FPS)을지원하는동시에모든이미지와동일한샘플링속도로4:4:4색공간같은풍부한디테일을지원한다.또한기업들이모든크리에이터의방대한컴퓨터리소스를지원하는데필요한개인정보,보안,삶의질향상및관리툴도제공한다.
유니티마크휘튼(Marc Whitten)시니어부사장겸유니티크리에이트솔루션(Unity Create Solutions)제너럴매니저는"작년한해,기업과직원모두기존과는근본적으로다른방식으로협업을이어갔다.물리적인작업환경이보다유연해지면서팀들은각여러장소에서확장및협력했으며,크리에이터들은여러새로운기기를활용하게되었다.이에크리에이티브프로세스또한서버를자체설비로보유및운영하는온프레미스(on-premise)방식에서유연하고비용효율적인클라우드기반으로진화할것임이자명해졌다.파섹은크리에이터가어디에서든원격으로고성능프로세싱작업을할수있도록지원하는매우혁신적이고선도적인기술력을갖추었다.유니티는파섹이빠른성장가도에있다는것을믿어의심치않으며파섹의미래성장에함께하게되어기쁘다"라고말했다.
한편,새로운근무방식트렌드에힘입어파섹포팀즈(Parsec for Teams)소프트웨어구독사업은전년대비170%성장했다.구독성장의기반은200%에달하는탄탄한기존고객매출확장률,충성고객층,그리고높은수익성이다.내년에는공격적인계획을통해성장을더욱가속화할예정이다.
이를통해파섹은일렉트로닉아츠(Electronic Arts),유비소프트(Ubisoft),스퀘어에닉스(Square Enix)와같은게임회사들의하이브리드작업모델에가장적합한솔루션으로자리매김했으며,미디어와엔터테인먼트,건축,디자인등유니티솔루션이진출해있는여러산업군에서사용되고있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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