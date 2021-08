“GC녹십자웰빙, 올해 실적개선세 전망…질적 성장할 것”

하나금융투자 분석

하나금융투자는 12일 GC 녹십자웰빙 (11,050 +0.91%) 에 대해 올해 매출과 영업이익이 모두 증가추세 전환(턴어라운드)할 것이라고 전망했다. 전문의약품(ETC)의 성장으로 본격적인 질적 성장이 이뤄질 것이란 예상이다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.GC 녹십자웰빙 은 올 2분기에 매출 230억원, 영업이익 31억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각32.5%와 179.7% 증가한 수치다.사업부문별로는 ETC 부문에서 깜짝 실적을 냈다. ETC 매출은 162억원으로, 전년 동기 대비 41.5% 늘었다. 건강기능식품 부문(화장품 포함)은 작년 같은 기간에 비해 14.9% 증가한 68억원을 기록했다.정민구 연구원은 “양호한 매출 성장은 태반주사제(라이넥주)와 건강기능식품 부문의 판매량 증가가 이끌었다”고 말했다.ETC 부문에서 독보적인 시장점유율을 기반으로, 실적 성장뿐만 아니라 수익성도 회복하고 있다는 판단이다. 지난해 기준 라이넥주의 시장점유율은 78.8%다. 비타민C주사제와 비타민 B1주사제는 각각 35.2%와 50.9%의 점유율을 기록했다.정 연구원은 “라이넥주는 원재료인 ‘동결자하거’는 의료용 폐기물이어서, 직접적인 매입비용이 없어 영업이익률이 16%에 달하는 등 수익성이 높다”며 “태반주사제의 압도적인 시장 지위를 기반으로 평균판매단가(ASP)가 상승하면서, 추가적인 수익성 향상에도 기여할 것”으로 내다봤다.내년부터 가동 예정인 충북 음성의 ETC 신규 생산공장으로 생산능력도 강화될 것으로 예상했다. 정 연구원은 “신규 공장은 우수의약품제조및품질관리(GMP) 승인을 받아, 내년 9월 본격 가동할 것으로 예상한다”며 “시장 경쟁력을 더욱 확고히 할 수 있을 것”으로 기대했다.2021년 매출과 영업이익은 각각 986억원과 91억원으로 추정했다. 작년보다 30.4%와 293.8% 증가할 것이란 예상이다. 정 연구원은 “2020년에는 암악액질 치료제 연구개발(R&D) 비용 증가로 영업이익이 전년 대비 역성장했지만, 올해는 매출과 영업이익 모두 완전히 턴어라운드할 것으로 기대한다”고 했다.이어 “ETC는 건강과 미용에 대한 꾸준한 관심 증대에 따라 완만한 ‘Q’(수요) 성장세를 보이는 시장”이라며 “ETC의 Q 성장과 ASP 상승으로 올해부터 본격적인 질적 성장이 이뤄질 것”이라고 예상했다.김예나 기자