넥슨, 2분기 매출 5733억원·영업익 1577억원

글로벌 게임업체 넥슨(NEXON Co., Ltd. 대표이사 오웬 마호니)은 11일 자사의 2021년 2분기 연결 실적을 발표했다.



넥슨의 2분기 매출은 전년 동기 대비 13% 감소한 560억엔(한화 5733억원), 영업이익은 전년 동기 대비 42% 감소한 154억엔(한화 1577억원)을 기록했다. 당기순이익은 전년 동기 대비 55% 감소했다.



한국 지역 모바일 게임 매출은 전년 동기 대비 14% 성장했다. 특히, '바람의 나라: 연'은 신규 던전과 직업 출시, 장비 육성 시스템 도입 등 새로운 성취감을 제공하는 전략적인 콘텐츠를 선보이며 넥슨의 국내 모바일 게임 성장을 견인했다.



올해 16주년을 맞이한 '서든어택'은 짧고 빠른 본연의 게임성에 충실하면서도 새로운 시즌제 도입 및 커스텀 콘텐츠 추가 등으로 전년 동기 대비 136%라는 높은 성장률을 기록했다. '피파온라인 4'도 유저들의 편의성을 높인 전술 시스템 도입과 신규 클래스 추가, 특별 보상 이벤트 등 대규모 여름 업데이트를 통해 성장세를 이어갔다.



한편, 넥슨은 지난 5일 미디어 쇼케이스를 통해 '프로젝트 매그넘'과 '프로젝트 HP' 등 신작 7종, 유저들과 소통하며 개발해가는 서브브랜드 '프로젝트 얼리스테이지'를 공개하며 향후 성장 방향을 밝혔다. 지난 7월에는 기존 IP의 영향력 및 가치의 확장을 위해 넥슨 필름 & 텔레비전(Nexon Film and Television)' 조직 신설을 발표했다.



넥슨(일본법인) 오웬 마호니 대표이사는 "넥슨은 멀티플랫폼 기반으로 기업의 새로운 미래를 이끌어 갈 다수의 신작을 개발 중이다"며 "자사가 보유한 우수한 글로벌 IP의 가치 확장과 신규 IP 발굴 및 육성 등을 통해 글로벌 시장에서 장기적인 성장을 도모하겠다"고 말했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자