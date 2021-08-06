크래프톤, 인도법인 초대 대표로 손현일 투자본부장 선임

크래프톤(대표김창한)이인도시장진출과신흥시장공략을위해인도법인(PUBG INDIA)의초대대표로손현일투자본부장을선임했다고6일밝혔다.
크래프톤은작년11월인도의비디오게임,이스포츠, IT,엔터테인먼트산업의발전가능성에초점을맞추고,시장의확대를위해인도법인을설립했다.이후인도대상게임출시,이스포츠산업육성,인도IT기업투자확대등인도시장의공략에집중하고있다.
신임손대표는2004년부터쌓아온금융,재무분야의경력을바탕으로, 2017년펍지주식회사(現크래프톤합병)에CFO로합류했다. 2020년펍지주식회사가크래프톤과통합한이후에는투자본부장을맡아인도를포함한글로벌게임및관련분야에대한투자를이끌었다.또한현지대표선임과동시에현지에서직접인도게임및관련업계관계자들과만나사업확장을이끄는역할에집중하고있다.
크래프톤이지난7월인도이용자를대상으로출시한'배틀그라운드모바일인도'는출시일주일만에누적이용자수3,400만명,일일최대이용자수1,600만명,최대동시접속자수240만명을기록하며성공적으로인도시장에안착했다.이후, 10월까지진행되는첫이스포츠대회'배틀그라운드모바일인도시리즈2021'등이스포츠산업육성을통해게임의라이프사이클을확대한다는계획이다.유망한인도기업에대한투자도중장기적으로지속해나갈예정이다.크래프톤은올해에만인도IT기업에총7,000만달러(한화약802억원)의투자를진행했다.
크래프톤의손현일인도법인대표는"인도게임시장은발전시작단계라확장가능성이크며,게임및엔터테인먼트에대한이용자들의관심도높아기회의시장이라고판단하고있다.이미인기를입증한'배틀그라운드'IP를기반으로크래프톤이인도시장에제대로안착할수있도록최선을다할것"이라며,"인도를주축으로중동,아프리카로이어지는신흥시장을공략해크래프톤의IP(지식재산권)와게임경험을더욱많은국가에확대할것"이라고말했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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