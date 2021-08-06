크래프톤 라이징윙스, '캐슬 크래프트' 글로벌 사전 예약 실시

크래프톤의독립스튜디오라이징윙스㈜(대표이사김정훈,이하라이징윙스)가실시간전략게임'캐슬크래프트(Castle Craft: World War)'의글로벌사전예약을시작했다고6일밝혔다.
'캐슬크래프트'는실시간PvP 대전을통해전략적으로건물을건설하고병력을생산하여상대의진영을무너트리고본인의영역을확장해나가는모바일실시간전략게임이다.모바일환경에최적화된조작법과전략시스템을적용하는등모바일RTS의핵심을충실히구현했다.
사전예약을신청한이용자들은보석,금화,카드,및고급상자등의다양한보상을받을수있으며, '캐슬크래프트'의브랜드페이지및커뮤니티에서진행되는이벤트를통해추가적인보상또한획득할수있다.
라이징윙스의강문철부사장은"캐슬크래프트를통해MMORPG일변도의게임시장에지친국내팬들에게정통RTS의재미를선사하고,모바일RTS라는새로운장르를개척할것"이라며, "이미태국,인도,캐나다등6개국에서소프트론칭을통해많은호평을받았다.하반기한국을포함해글로벌정식출시를목표로준비중이다.글로벌출시이후에도모바일RTS의재미와박진감넘치는플레이를선보이기위해계속노력할것"이라고밝혔다.
현재사전예약은구글플레이에서신청가능하며,원스토어와애플앱스토어에서도곧진행될예정이다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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