유니티 코리아, 부산광역시교육청과 업무협약…메타버스 기반 교육생태계 구축

유니티코리아(대표김인숙)가부산광역시교육청(교육감김석준)과'메타버스기반인공지능및데이터교육생태계구축'을위한업무협약을체결했다.양기관은부산광역시교육청산하학생들이유니티를기반으로메타버스소양교육을받을수있게협력하며궁극적으로는메타버스콘텐츠의소비자가아닌창작자를육성하고자한다.
유니티코리아와부산광역시교육청은빠르게다가오는메타버스시대에교사및학생들이콘텐츠창작자로서의주체적인역할을수행할수있도록지원하기위해이번업무협약을체결하게되었다.협약식은사회적거리두기단계격상으로인해증강현실(AR)상에서진행되었다.김인숙유니티코리아대표는서울에서,김석준부산광역시교육청교육감은부산에서,유니티엔진기반의증강현실(AR)협업플랫폼스페이셜(Spatial)앱을활용해협약을체결했다.
이번협약을통해양기관은초·중·고등학교학생들의미래성장을위한신기술분야교육과정개발과인재양성등다양한분야에서상호협력하기로했다.협약주요내용은▲메타버스기반인공지능및데이터교육생태계구축▲부산형메타버스교육을위한교사및학생들을위한자체유니티개발툴제작▲메타버스교육역량강화교사연수및자격증취득▲메타버스교육학생대회운영▲메타버스교육교재개발등이다.
양기관은추후실무위원회를구성해운영하며메타버스소양교육과함께메타버스교육커리큘럼과교육환경을구성할예정이다.특히,유니티는올하반기동안부산광역시교육청을위한유니티개발툴제작및해당툴을기반으로콘텐츠를쉽게제작할수있는커리큘럼및교재등을개발할계획이다.또,코로나19상황의심각성이지속되며비대면수업의일부를메타버스플랫폼내에서진행할수있도록하는사례발굴에도주력한다.이를통해부산광역시교육청은메타버스콘텐츠창작자를육성하고자하는장기적인비전을달성하고자한다.
유니티코리아김인숙대표는"부산광역시교육청과의협약은교육청단위로는최초의업무협약이다.유니티는부산광역시교육청산하의학생들이미래메타버스시대를선도하는인재로자라날수있도록맞춤형크리에이터툴및커리큘럼등의제반환경을적극적으로구축할예정"이라며,"이번협약을토대로앞으로다양한교육기관과의협력을지속확대하며더욱많은크리에이터들이유니티를쉽게이용할수있도록지원을아끼지않을것"이라고말했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지