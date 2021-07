넥슨 '피파온라인4', 트랜스픽션 응원가 2곡 추가

넥슨(대표 이정헌)은 29일 EA 아시아 스튜디오인 EA코리아가 개발하고 자사가 서비스하는 정통 온라인 축구 게임 '피파 온라인 4(FIFA Online 4)'에 신규 배경음악(BGM)으로 록밴드 트랜스픽션의 응원가 2곡을 추가했다고 밝혔다.



헤비메탈 사운드의 응원가 'We are'는 트랜스픽션 고유의 팝스타일 멜로디에 메탈을 가미한 곡으로 파워풀한 사운드와 빠른 템포로 대한민국을 응원하는 내용을 담고 있다.



'Ready set go'는 트랜스픽션의 대표곡 'Radio', '너를 원해', 'Get show' 등 밴드 특유의 사운드에 시원한 펑크 느낌이 어우러진 곡으로 'We are'와 함께 '피파온라인 4' 배경음악에 수록됐다.



'승리를 위하여', 'The Shouts of Reds' 등 대한민국 축구 대표팀을 응원하기 위한 곡들을 제작한 바 있는 트랜스픽션은 이번 신곡을 통해 오랜만에 '피파 온라인' 시리즈에 배경음악으로 복귀하며 유저와 팬들에게 즐거움을 더할 예정이다. 'We are'와 'Ready set go'는 7월 30일부터 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자