스마일게이트, 너티독 출신 신생 개발사에 1200억원 투자

스마일게이트 그룹이플레이스테이션 팬들에게 널리 알려진 스타 개발자 마이클 뭄바우어(Michael Mumbauer)가 이끄는 미국의 개발사 '댓츠 노 문(That`s no Moon,이하TNM)'에 약1억 달러(한화 약1200억 원)규모의 전략적 투자를 단행 했다고29일밝혔다.



미국 캘리포니아 주에 기반을 둔TNM은 마이클 뭄바우어를 필두로 테일러 쿠로사키(Taylor Kurosaki),제이콥 밍코프(Jacob Minkoff),닉 코노넬로스(Nick Kononelos),티나 코왈스키(Tina Kowalewski)등10여 년 이상 팀 워크를 다져온 개발자들이 뭉친 신생 개발사이다.



특히TNM의 설립자 마이클 뭄바우어는SIEA(소니 인터랙티브 엔터테인먼트 아메리카)에서만13년 이상 경력을 쌓아왔으며,다양한 글로벌 흥행작들의 개발에 참여한 베테랑 개발자다.그가 참여한 프로젝트만해도 '라스트 오브 어스2','고스트 오브 스시마','데스 스트랜딩','갓 오브 워','언차티드' 시리즈 등 플레이스테이션 라인업의 핵심 타이틀이 다수 포함돼 있다.



그 외 주요 개발진들도 세계적인 개발사 너티독(Naughty Dog)과 인피니티 워드(Infinity Ward)에서 '콜 오브 듀티','라스트 오브 어스' 등 히트 타이틀의 핵심 개발자로 활동했다.



이번 계약으로 양사는TNM의 개발 역량을 바탕으로AAA급 액션 어드벤처 장르의 신작 게임을 개발할 예정이다.스마일게이트는 현재 스페인 바르셀로나 법인 설립에 이어 이번 계약을 통해 북미 유럽 시장을 공략하고, AAA급 게임을 개발할 수 있는 기반을 더욱 강화하면서GOTY(Game of the Year)에 한 발 더 다가설 채비를 갖췄다. TNM은 현재 개발 인력을 확충하며 신작 개발을 위한R&D와 콘셉트 구성 작업에 착수했다.



해외 사업 개발을 담당하는 스마일게이트 김형남 이사는 "스마일게이트 그룹은 지난해 바르셀로나 개발 법인을 설립한 것에 이어,이번TNM에 대한 전략적 투자까지 더하며 글로벌 게임시장을 공략하기 위한 교두보를 확실하게 갖추게 됐다"며 "TNM의 우수한 개발력을 바탕으로 지금까지 경험해 보지 못했던 완전히 새로운 게임을 유저들에게 선보여 전 세계 게임 팬들에게 재미와 감동을 선사할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.



TNM의 마이클 뭄바우어 대표는 "게임에 대한 사랑과 열정으로 뭉친 스마일게이트에 무척 감명 받았다.글로벌 비즈니스와 성공 경험이 풍부하고 게임 개발에 대한 비전이 잘 맞는 회사와 함께 일하게 돼 영광"이라며 "스마일게이트의 사업 노하우와 우리의 기술력 등 각자의 특장점을 잘 결합시켜 전 세계적으로 사랑 받는 유례 없는 게임을 선보이겠다"고 말했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자