"펼칠 준비 하세요"…갤럭시언팩 '깜짝지원' 나선 BTS

BTS, 갤럭시Z폴드 언팩에 등장할지 관심

다음달 11일 '갤럭시Z폴드3', '갤럭시Z플립3' 언팩(공개) 행사를 앞두고 공개된 삼성전자 (78,900 -0.38%) 홍보영상에 방탄소년단(BTS)이 깜짝 등장했다. 삼성전자 는 지난 28일 공식 트위터에 BTS의 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)'를 배경으로 한 홍보 영상을 올렸다.영상에서 BTS 멤버 RM이 "단지 좋은 것으로 충분한가(Is "good" good enough)?" 라고 질문을 던지자 멤버들이 등장해 "펼칠 준비를 해달라(Get ready to unfold)"고 말한다. 이 멘트는 앞서 삼성이 글로벌 미디어를 대상으로 배포한 언팩 초청장에도 담겼다. 올해 폴더블폰 대중화에 주력하는 삼성이 미는 핵심 문구인 셈이다.다음달 예정된 갤럭시Z폴드3 언팩 행사에 BTS가 직접 등장할지도 관심이 모인다. 앞서 BTS는 지난해 9월 '갤럭시S20 FE(팬에디션)' 언팩에도 출연한 바 있다. 당시에는 BTS의 '다이너마이트'가 배경음악으로 사용됐다.갤럭시 언팩은 다음달 11일 온라인으로 진행된다. 행사에서는 갤럭시Z폴드3와 갤럭시Z플립3를 비롯해 스마트워치 갤럭시워치4, 무선이어폰 갤럭시버즈2가 공개될 전망. 제품은 사전예약을 거쳐 8월 말 국내 출시될 예정이다.최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com