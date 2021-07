그라비티, '라그나로크 온라인' 베트남 출시…공격적 시장 진출 선언

그라비티가 지난 7월 8일PC MMORPG '라그나로크 온라인'을 베트남 지역에 정식 론칭하며 베트남 게임 시장 진출의 첫 포문을 열었다.



'라그나로크 온라인'은 19년이나 글로벌 인기 게임 자리를 지키고 있는 그라비티 대표 게임이다. 현재 전세계 93여 개 지역에 서비스되고 있으며 전세계 누적 이용자 수는 약 5천7백만 명에 육박한다. 그라비티는 '라그나로크 온라인'의 전 세계적인 인기를 기반으로 베트남 지역 온라인 게임 시장을 장악할 예정이다.



이와 함께 모바일 MMORPG '라그나로크X: Next Generation'도 론칭할 예정이다. 7월 15일부터 21일까지 해당 지역에서 절찬리에 CBT를 진행하고 있으며 2021년 3분기 내 론칭을 예정하고 있다.



'라그나로크X: Next Generation'은 대만, 홍콩, 마카오, 동남아시아 지역에서 흥행 돌풍을 일으키며 인기 게임 반열에 오른 바 있다. 이 게임은 2020년 10월 론칭 직후 대만, 홍콩 지역 양대 마켓 매출 1위, 마카오 지역 구글 매출 1위를 기록했고 2021년 6월에는 동남아시아 지역에 론칭, 태국, 인도네시아, 필리핀 지역 애플 앱스토어 최고 매출 1위 기록과 함께 7월 11일 기준 600만 다운로드를 돌파하는 등 라그나로크 IP의 저력을 과시하고 있다.



그라비티는 "2019 지스타에서 '가레나'를 뛰어넘겠다'라는 인터뷰를 한 적이 있다. 그만큼 라그나로크 IP에 자신이 있다. 베트남 게임 시장은 가능성이 많다. 그 가능성을 보고 많은 시간과 노력을 투자해 연구했다"라며 "라그나로크 온라인뿐 아니라 라그나로크X: Next Generation 등 다양한 라그나로크 IP 게임을 지속적으로 론칭, 전략적으로 공략해 베트남 게임 시장을 장악할 계획이다"라 전했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자