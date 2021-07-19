유니티가'Unity 2021.2'베타버전을출시했다.
Unity 2021.2베타버전에서는 총3000개이상의수정사항과720개이상의신규기능이추가및업데이트되었다. Unity 2021릴리즈시리즈가안정성,성능및워크플로최적화에중점을두고있는만큼,이번버전에도이사항들을우선적으로반영했다.
우선,에디터는커스터마이징가능한툴바를위한오버레이를추가하면서씬뷰UX를전면개편했고,비주얼스크립팅에있어서도일관성을높이고작업편의성을더하기위한여러개선사항이반영되었다. AI네비게이션(AI Navigation)실험패키지와시스템메트릭말리(System Metrics Mali)실험패키지를새롭게선보이며, M1맥(Mac)사용자를위한애플실리콘(Apple Silicon)에디터의베타버전이포함되었다.또한에셋임포트부터빌드및배포까지전반에걸쳐생산성을극대화하기위해스크립팅및프로파일링부문에서텍스처임포트가속화,새로운임포트옵션도입,스크립터블빌드파이프라인최적화,플랫폼및연결성개선등이이루어졌다.
HDRP(High Definition Render Pipeline,고해상도렌더파이프라인), URP(Universal Render Pipeline,유니버설렌더파이프라인)및SRP(Scriptable Render Pipeline,스크립터블렌더파이프라인)에도신규기능이추가되며솔루션의완성도가향상되었다.특히HDRP에서볼류메트릭구름을추가하고,획기적인AI렌더링기술인엔비디아딥러닝슈퍼샘플링(Nvidia Deep Learning Super Sampling, DLSS)을사용할수있으며,패스트레이싱(path tracing)과GPU메모리사용량및텍스처로딩시간을줄이는스트리밍버추얼텍스처링(Streaming Virtual Texturing)도개선되었다. URP의경우,반사프로브블렌딩및박스투영지원과디퍼드렌더러및뎁스프리패스(depth prepass)지원등이추가되었다.새로운데칼시스템과광원레이어, URP광원쿠키를통해서도더욱사실적인그래픽이가능해진다.
뿐만아니라,미디어및엔터테인먼트업계종사자들에게특히유용한시네마틱툴도개선되었다.
Unity 2021.2정식버전은전세계크리에이터들의피드백을반영해올해말출시될예정이다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지