코나미의 명작 게임들 중 런앤건 장르 중에 성공한 게임으로는 '콘트라(魂斗羅)'시리즈가 있다. 게임 이름인 한문 '魂斗羅'를 원래 발음대로 하면 콘트라가 아닌 '콘토라'가 되지만, 일본에서는 '콘트라'라고 읽고 한국에서는 '혼두라'로 읽기 때문에 1980년대 오락실에는 '콘트라'라는 정식 명칭보다는 '혼두라'라고 써 있는 곳이 더 많았다.

魂斗羅(Contra)https://contra.fandom.com/wiki/Contra_(video_game)

콘트라 게임은 표지 디자인을 보면 딱 떠오르는 것이 1980년대 당시 시대적인 인기 아이콘이었던 람보와 코만도가 떠오른다. 누가 봐도 람보와 코만도를 오마주한 주인공들이 등장하고 이들이 물리치는 악당 또한 에일리언 같이 생긴 괴수 캐릭터를 그려 놓았다. 하지만, 게임에 등장하는 주요 캐릭터들이 무언가를 연상시킨다는 것은 사실 큰 문제는 아니었고 정작 문제는 다른 곳에 있었는데 바로 게임의 이름이 문제였다.

魂斗羅スピリッツ(Contra III: The Alien Wars)유튜브(watch?v=ecfK8pEKamU)

이 게임의 이름인 '콘트라'는 1980년대 미국의 커다란 정치적 사건이 배경이 된 이름으로 1986년 미국의 CIA가 적성 국가로 분류되었던 이란에 미 의회 몰래 불법으로 수출한 무기 판매 대금으로 지원한 니카라과의 반군 '콘트라(Contra)'에서 유래되었다고 한다.



당시 미국은 이란을 적성국가로 분류하여 이란에 무기를 파는 것이 불법이었다. 그런데 이렇게 불법으로 무기를 팔아 만들어진 자금으로 콘트라를 지원하는 것 또한 불법이었다. 결국 이를 지원하던 것이 발각되어 이 사건은 1986년 미 의회에서 대통령 탄핵 직전까지 갈 정도로 정치적인 파장을 일으켰다.



미국의 CIA가 적성국 이란에 불법으로 무기를 정상적인 가격에 몇 배나 비싼 가격에 팔았고 이 수익금을 니카라과의 콘트라 반군에 지원했는데 이 모든 것은 정상적인 절차로 이루어진 것이 아니라 불법적으로 이루어졌기 때문에 큰 문제가 되었다.



거기에 더해 무기 판매 수익금을 받은 콘트라 반군은 현지의 코카인 재배 농가들에게 거둬들인 코카인의 처분을 CIA가 위탁처리하면서 엄청난 양의 코카인이 멕시코를 통해 미국으로 들어오게 되었고 이 수익금은 다시 CIA 중남미 지부의 운영 예산으로 쓰였다.

American Made, 2017https://mainecampus.com/2017/10/tom-cruise-gets-carried-away-in-american-made/

CIA는 미국 의회에서 무기 판매를 금지한 적성국에 불법으로 무기를 팔고, 그 돈으로 중남미에서 마약을 미국에 밀수하는 마약 판매행위까지 하는 등 CIA 몇몇 지부에서 민간 항공사를 동원하여 마약을 운반한 경우도 적발되기도 했고, 이런 내용은 영화로 제작되기도 했다.



콘트라 사건이 터진 1980년대 미국의 CIA는 미국의 모든 사법기관으로부터 따가운 질책과 눈총을 받아야 했다. 특히 당시 마약과의 전쟁으로 동료들이 하루가 멀다 하고 수시로 부상당하고 사망하는 일도 발생하던 미 연방수사국(FBI)과 마약단속국(DEA)은 CIA를 강력하게 비난했다.



이 사건의 영향으로 중남미와 남미의 여러 국가들이 반미 성향을 갖게 된 계기가 되기도 했기 때문에 미국의 입장에서도 크나큰 정치적 실수였다. 중남미 국가의 입장에서도 마약재배와 유통을 두고 갱단의 전쟁과 범죄의 고통 속에 살아가야 하는 생활고를 겪는 등 현재의 중남미 국가들이 처한 미국의 정치적 개입의 부정적인 사례로 꼽히고 있다.



코나미에서 제작한 '콘트라' 게임은 이러한 사건을 소재로 게임의 이름을 의도적으로 한자에 맞춰 따왔다. 게임의 이름에 담겨 있는 역사적 사건의 주모자이자 당사자였던 미국에서는 당연히 이 이름을 사용하는 것이 금지되었다. 결국 북미에서는 원래 이름인 '콘트라' 대신 다른 이름으로 출시해야만 했다.

Gryzor (1987)https://worldofspectrum.org/archive/software/games/gryzor-ocean-software-ltd

원래 이름인 '콘트라' 대신 '글라이조르(Gryzor)'라는 이름으로 출시한 콘트라 게임은 주인공 캐릭터의 이름인 '랜스 글라이조르(Lance Gryzor)'에서 따온 것이다. '랜스 글라이조르'는 '빌 글라이조르(Bill Gryzor)'와 쌍둥이 형제다.



'콘트라' 게임에 등장하는 또 다른 주인공 '빌'은 '랜스 글라이조르'의 쌍둥이 형제 'Bill Gryzor'가 아니라 'Bill Rizer'라는 콘트라 태스크포스 특공대 전우다.



미국 입장에서는 상당히 껄끄러운 역사적 사건을 게임 이름으로 사용한 콘트라 게임은 실제 콘트라 사건이 발생하고 일반 대중에게 공개된 지 얼마 지나지 않아 발매되었기 때문에 더욱 의심스러운 부분이 많았다. 하지만 코나미에서는 콘트라라는 게임 이름을 한자로 '魂斗羅'라고 쓰고 콘트라(Contra)라고 읽지만 '콘트라(魂斗羅)는 뜨거운 투혼과 게릴라 전술의 소질을 선천적으로 겸비한 최강의 투사의 호칭이다("魂斗羅"とは、熱い斗魂とゲリラ術の素質を先天的に合わせ持つ、最の士の呼である)'라는 부연 설명을 붙였다.



그럼에도 불구하고 콘트라 게임의 엔딩 곡 제목이 실제 콘트라 사건에서 반군을 상대했던 '산디니시타(Sandinista, 민족해방전선)'으로 명명되어 있어 더욱 의혹을 사게 되었다.



Contra NEShttps://store.steampowered.com/app/1018020/Contra_Anniversary_Collection/

하지만, 콘트라 사건을 아는 사람도 별로 없고 이제는 관심 갖는 사람도 거의 없기 때문에 1987년 첫 시리즈를 출시할 때만 북미와 유럽에 다른 이름으로 출시했고 1988년 닌텐도 패미컴 버전 출시와 1989년 MSX 출시, 1988년 슈퍼 콘트라 출시 이후에도 콘트라 스피리츠, 콘트라 더 하드 코어, 콘트라 레가시 오브 워, 진 콘트라, 네오 콘트라, 콘트라 듀얼 스피리츠, 콘트라 리버스, 콘트라 리턴 등 1990년대 이후 국가 지역 단위로 다르게 쓰던 게임 이름을 콘트라(Contra)라는 이름으로 통일하면서 많은 시리즈를 출시했다.



특히, 콘트라 닌텐도 패미컴 버전과 MSX2 버전은 아케이드 원작보다 게임의 볼륨이 확장되어 원작의 5 스테이지에서 스테이지가 7에서 8까지 추가되고 게임 구성이 추가되어 아케이드 버전보다 유명해지기도 했다.



다만, 콘솔 게임기의 하드웨어 성능의 한계로 그래픽 부분에서 상당히 퀄리티가 낮아지게 되었는데 적을 쏘고 부시는 액션 연출만은 잘 살려내어 원작 게임과 함께 상당히 인기가 높아 지난 게임을 구매하여 소장하는 유저도 많았고 그런 이유로 클래식 버전들을 모아 '콘트라 애니버서리 컬렉션(Contra Anniversary Collection, 2019)'이 출시되기도 했었다.



코나미의 '콘트라' 시리즈는 한때 실사영화와 TV시리즈 제작을 발표한 적도 있을 만큼 큰 인기를 얻었지만 현재까지 별다른 소식이 없다. 새로운 시리즈 출시도 아직까지는 소식이 없지만 한 시대를 풍미했던 캐릭터로 람보와 코만도의 주인공인 실베스터 스탤론과 아놀드 슈워제네거가 출연한 영화들을 오마주했던 게임으로 유명했다.



오마주는 영화를 촬영할 때, 다른 감독이나 작가에 대한 존경의 표시로 그 감독이나 작가가 만든 영화의 대사나 장면을 인용하는 일이다. 프랑스어로 '존경', '경의'를 뜻한다. 이 게임은 실베스터 스탤론과 아놀드 슈워제네거를 오마주한 것이다.



게임에 주요 장면에 참고한 것으로 보이는 영화들만 해도 람보, 코만도, 에일리언, 터미네이터, 코브라, 데몰리션 맨, 익스펜더블, 트루 라이즈 등의 명작 영화의 장면을 오마주했던 게임으로 북미에서도 큰 인기를 얻었다.

Probotectorhttps://www.imdb.com/title/tt9093384/

참고로 북미에서는 정치적 사건과 연관되어 '콘트라(Contra)'라는 이름을 사용할 수 없었다면 유럽에서는 게임의 내용이 너무나 폭력적이라는 이유로 게임이 불가판정을 받기도 했다. 캐릭터들이 맨몸으로 총을 휘두르는 것이 청소년들에게 감정적으로 유해하다고 판단되어 인간 대신 로봇이 등장하는 것으로 변경된 '프로보텍터(Probotector)'라는 이름으로 출시했다.



유럽과 호주에서는 원래의 콘트라 게임의 사람 주인공 대신 로봇으로 대체했는데 게임의 주인공이 로봇이고 이 로봇이 보호자의 역할을 한다고 해서 붙여진 이름이 '프로보텍터(Probotector)'라는 이름이었다. 원작에서는 'Lance Gryzor'와 'Bill Rizer'라는 인간 캐릭터가 등장하지만 프로보텍터 버전에서는 'RD008'과 'RC011'이라는 로봇이 등장한다.



원작 게임 콘트라에 등장하는 두 인간 캐릭터가 총기를 들고 활보하는 내용은 독일의 '미성년자 유해 미디어 연방 심의의원회(BPjM, Bundesprfstelle fr jugendgefhrdende Medien)'에서 권고한 '청소년에 유해한 저작물 배포에 관한 법률'에 위반하는 내용으로 '전쟁을 미화하는 콘텐츠'를 포함하여 청소년에게 너무 폭력적인 것으로 간주되는 미디어의 판매를 금지하는 내용으로 결국 인간이 아닌 것으로 대체해야 했다.



그런데 그것이 로봇 캐릭터로 변경된 것이다. 그렇게 'Probotector' 시리즈는 Probotector(1987)를 시작으로 'Probotector II: Return of the Evil Forces (1992)', 'Probotector (1992)', 'Super Probotector: Alien Rebels (1992)', 'Probotector (1994)', 'Probotector 2 (1994)'까지 출시되었다.

Contra, Probotector유튜브(/watch?v=r2kAPR4uCwA)

코나미의 '콘트라' 시리즈는 게임이 출시된 국가에 따라 '콘트라(Contra)', '혼두라', 'C', 'Gryzor', 'Probotector' 등 다양한 이름으로 불렸다. 하나의 같은 게임이 다른 이름으로 불리는 경우는 종종 있었지만 게임의 메인 캐릭터까지 교체해서 다르게 출시된 경우는 거의 없었다. 그런데 '콘트라'와 같은 경우는 흔하지 않은 특이한 사례이다 보니 해외 게이머들이 'Is Probotector same as contra?'와 같은 내용의 질문을 하는 글을 볼 수 있다.



'콘트라' 시리즈는 고전 게임으로 오락실에서 한두 번 해본 것을 끝으로 기억하는 분들도 많다. '콘트라'는 1987년 첫 작품이 출시된 이후 꾸준히 시리즈가 출시되어 최근까지도 계속해서 출시되고 있는 장수 게임 중에 하나다.



가장 최근에는 '콘트라 애니버서리 컬렉션(Contra Anniversary Collection, 2019)'이 PS4, 엑스박스원, 닌텐도 스위치, PC 등으로 출시되었다.

Contra Anniversary Collection (2019)https://store.steampowered.com/app/1018020/Contra_Anniversary_Collection/

물론 정식 넘버링은 아니고 이전에 출시했던 게임들을 모은 것인데 Contra Anniversary Collection 에는 Contra (Arcade), Super Contra, Contra (North America), Contra (Japan), Super C, Contra III: The Alien Wars, Operation C, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels, Probotector의 게임들이 수록되어 있다.



하지만, 클래식 버전들의 콘트라 게임들은 보통 첫 시작 5~10분 이내에 게임이 끝나는 경우가 많았다. 많은 유저들이 게임의 난이도에 대해 의견을냈지만 '콘트라' 시리즈는 처음부터 난이도와 타협하여 굴복하지 않고 런앤건 게임 중에 흔치 않은 탄막게임으로 어려운 게임으로서 입지를 명확히 했다.



콘트라는 분명 잘 만든 게임임에도 불구하고 유저들의 분포는 넓지 못한데 그 결정적인 이유가 바로 게임의 난이도에 있었다. 처음부터 시리즈를 함께한 유저들도 새로운 시리즈가 출시될 때마다 극악의 난이도에 혀를 내둘렀다. '콘트라' 시리즈를 처음 접하는 초보 유저들은 게임의 어려운 난이도에 기가 질려 게임을 접기 일쑤였다. 극단적으로 말하면 오락실에서 1스테이지까지는 어찌어찌 간다 해도 2스테이를 깨는 사람조차 흔하지 않았을 지경이었다.



Contra(1987)유튜브(watch?v=fdFinZvmBT4&t=439s)

그렇게 어려운 게임이었지만 콘트라는 1980년대 출시한 런앤건 장르의 게임 중에서도 다소 특이한 구성으로 인기를 얻었다. 기존 런앤건 게임들이 옆에서 바라보거나 위에서 바라보는 방식으로 하나의 뷰 방식을 채택한 것에 비해 콘트라는 기본적으로는 횡 스크롤 방식으로 진행되지만 게임의 스테이지 구성에 따라 마치 TPS(3인칭 슈팅 게임) 게임처럼 캐릭터를 뒤에서 바라보는 뷰를 보여주기도 한다는 점이다.



이러한 뷰의 전환 방식은 당시로서는 획기적이고 신선한 시도로 처음 시작할 때 뷰(View)를 게임 끝까지 유지하던 다른 게임들에 비해 상당히 이색적인 느낌으로 유저들에게 호평을 받기도 한 부분이다.



극악의 난이도임에도 불구하고 꾸준히 상위 유저들의 인기를 얻은 콘트라 시리즈는 정식 넘버링 출시로 '콘트라(1987)', '슈퍼 콘트라(1988)', '오퍼레이션 C (1991)', '콘트라 III: 디 에일리언 워즈(1992)', '콘트라 포스(1992)', '콘트라: 하드 코어(1994)', '콘트라: 레거시 오브 워(1996)', 'C: 더 콘트라 어드벤처(1998)', '진 콘트라(2002)', '네오 콘트라(2004)', '콘트라 4(2007)', '콘트라 리버스(2009)', '하드 코어: 업라이징(2011)'이 있다. 그 외에는 클래식 모음과 같은 구성의 합팩 방식으로 출시한 것들이다.



이렇게 초보 유저들의 진입을 꺼리게 만드는 극악의 난이도를 자랑하는 '콘트라' 시리즈는 '코지 히로시타(廣下 宏治, Koji Hiroshita)'가 개발에 참여했다. 코지 히로시타는 콘트라 시리즈 외에도 트윈비, 자칼, 그라디우스 시리즈 개발 등 코나미의 주요 게임 개발에 참여했다.

코지 히로시타(廣下 宏治)宏https://vglegacy.com/games/contra

코지 히로시타는 1981년 4월 코나미에 입사하여 1981년 아미다, 1982년 푸얀(POOYAN), 1983년 메가존, 1985년 트윈비, 1986년 특수부대 자칼 게임에 참여하면서 개발부 과장을 거쳐 1998년 2월 개발부 AC(아케이드) 총괄 매니저가 되었다.



그가 개발에 참여한 게임들은 난이도가 상당히 높다는 공통점이 있는데 '콘트라' 시리즈 역시 '그라디우스' 시리즈와 마찬가지로 극악의 난이도로 혹평을 받는 경우가 많았다. 실제로 당시 한꾸 오락실에서도 '혼두라' 게임을 하면 같은 시기 오락실에 있던 '시노비', '너클조', '원더보이 인 몬스터랜드', '보글보글', '트윈코브라' 등의 다른 액션, 슈팅 게임에 비해 상대적으로 어려운 게임이었던 것이 사실이다.



코지 히로시타는 이후 KCE(코나미 컴퓨터 엔터테인먼트)에서 제작자, KPE에서 감사를 역임한 이후 2011년 4월 코나미 스포츠 & 라이프의 감사로 취임하고 2014년 3월 코나미를 퇴사하여 무려 33년 동안 코나미에 재직하면서 주요 게임들의 개발에 참여한 코나미의 핵심 인재 중 하나다.



퇴직 이후에는 '오사카 전기통신 대학(大阪電通信大, Osaka Electro-Communication)'에서 교수를 역임하고 있다.



글쓴이=김대홍 schnaufer@naver.com

정리=박명기 한경닷컴 게임톡 기자