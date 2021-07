'하스스톤', 확장팩 '스톰윈드' 발표…8월 4일 출시

블리자드 엔터테인먼트의 디지털 카드 게임 '하스스톤'에 최신 확장팩 '스톰윈드(United in Stormwind)'가 오는 8월 출시된다.



새롭게 선보이는 확장팩 스톰윈드에서는 각 직업의 퀘스트 전개(Questline) 카드가 도입된다. 각 퀘스트 전개 카드에서는 그리핀의 해(Year of the Gryphon)에 등장한 새 용병 캐릭터들의 과거 이야기를 엿볼 수 있다. 퀘스트 전개 카드는 대전 시작 시 손에 들어오며, 제시되는 도전을 하나씩 완료할 때마다 강력한 게임 내 효과를 얻게 된다. 각 퀘스트 전개의 세 번째 단계를 완료하면 강력한 전설 하수인인 용병이 플레이어의 편으로 합류한다.



번화한 스톰윈드에서 무역에 참여하고자 하는 플레이어는 교환성(Tradeable) 키워드가 있는 카드를 덱에 추가할 수 있다. 교환성 카드는 상황에 따라 강력한 효과를 발휘하며, 1 마나를 지불하면 덱 안의 다른 카드와 교환할 수 있어 활용 가능성도 높다. 또, 월드 오브 워크래프트(World of Warcraft)의 전문 기술이 전문 기술 도구(Profession Tools)라는 형태로 하스스톤에 선보인다. 전문 기술 도구는 무기 자리에 장착하여 고유한 능력을 잠금 해제할 수 있는데, 예를 들어 성기사의 다면 보석세공 도구(Prismatic Jewel Kit)는 아군 하수인이 천상의 보호막을 잃을 때마다 플레이어의 손에 있는 하수인을 강화한다. 마지막으로, 탈것(Mount) 카드 또한 하스스톤에 등장하는데, 이는 하수인 강화의 형태로 나타나서 그 하수인이 죽으면 믿음직한 탈것이 소환되는 방식으로 활용된다.



하스스톤 속 인기 게임 모드인 전장(Battlegrounds)에도큰 폭의 업데이트가 찾아온다. 우선 전장 출시 이후 가장 큰 규모의 하수인 모음 개편이 기다리고 있으며, 그 밖에도 플레이어들이 전장에서 취향에 맞는 게임 경험을 즐길 수 있도록 새로운 치장성 외형 요소가 상점에 도입되는 등 여러 변화들이 적용될 예정이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자