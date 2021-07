넷마블 '마블 퓨처파이트', '팔콘과 윈터 솔져' 테마 업데이트

넷마블(대표 권영식, 이승원)은 모바일 액션 RPG '마블 퓨처파이트'에 디즈니 플러스 독점 콘텐츠 '팔콘과 윈터 솔져(Marvel Studios' The Falcon and The Winter Soldier)' 테마 업데이트를 실시했다고 1일 밝혔다.



넷마블은 이번 업데이트를 통해 '팔콘', '윈터 솔져', '바론 제모' 등 영웅 3종이 착용 가능한 신규 유니폼 '팔콘과 윈터 솔져'를 선보였다.



또 '팔콘'의 티어-3 승급 기능과 신규 얼티밋 스킬을, '시스터 그림', '아이언하트', '키드 카이쥬' 등 영웅 5종의 잠재력 개방 기능을 업데이트했다.



이와 함께 주어진 임무를 클리어하며 특정 영웅을 티어-3까지 성장시킬 수 있는 '가이드 퀘스트 티어-3 미션'과 간단한 게임 플레이를 통해 전투에서 필요한 핵심 기능들을 습득할 수 있는 '전투 가이드'를 추가했다.



이외에도 영화 '블랙 위도우' 개봉을 기념해 '레전더리 배틀'에 '블랙 위도우'의 신규 보너스 미션을 추가하고, '태스크마스터'의 티어-3 승급 기능과 '옐레나 벨로바'의 잠재력 각성 및 초월 기능을 선보였다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자