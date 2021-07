'월드오브워크래프트' 대규모 업데이트…'지배의 사슬' 적용

'월드 오브 워크래프트'의 최신 확장팩 '월드 오브 워크래프트: 어둠땅(World of Warcraft: Shadowlands)'의 출시 후 첫 대규모 업데이트인 '지배의 사슬(Chains of Domination)'이 1일한국에서 정식 적용되었다.



지배의 사슬 업데이트를 통해서는 다양한 신규 콘텐츠를 만나볼 수 있다.



새로운 지역코르시아(Korthia),새로운 공격대지배의 성소(Sanctum of Domination),새로운 메가 던전미지의 시장 타자베쉬(Tazavesh, The Veiled Market)이 추가된다. 또 어둠땅 지역에서 비행이 가능해지며, 어둠땅 2 시즌 신화 쐐기돌 던전(새로운 쐐기돌 속성인 고통 포함)과 플레이어 간 전투(PvP), 저주받은 자의 탑 토르가스트 업데이트가 플레이어를 기다린다. 새로운 방어구 외형 세트와 애완동물, 탈것, 업적 등도만나볼 수 있다.



또한 이번 콘텐츠 업데이트를 기념, 총 1분 30초에 달하는 새로운 출시 트레일러 영상이 '월드 오브 워크래프트' 유튜브 채널을 통해 공개됐다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자