크래프톤, 인터렉티브 콘텐츠 제작사 띵스플로우 인수

크래프톤(대표이사김창한)이인터랙티브콘텐츠제작사띵스플로우(대표이사이수지)인수를발표했다.
띵스플로우는기술과콘텐츠의융합을성공적으로이끈혁신스타트업이다.대표적으로캐릭터IP기반채팅형콘텐츠플랫폼'헬로우봇'을한국,일본에선보였다.헬로우봇누적앱사용자는올해5월기준400만명을돌파했으며,특히MZ세대로부터큰인기를끌고있다.최근에는인터렉티브스토리게임'스토리플레이'를선보여콘텐츠분야의전문성과핵심역량을입증했다.
크래프톤은인터랙션디자인기반을강화하고확장함으로써미래엔터테인먼트콘텐츠산업을선도하고혁신할계획이다.띵스플로우와더불어최근비트윈어스설립과함께VCNC의'비트윈'사업부를인수한것도그의일환이다.비트윈은3,500만명에달하는연인의소통을이어준세계최초커플메신저서비스다.크래프톤은이수지대표를필두로띵스플로우가보유한인터랙션콘텐츠제작역량및노하우를비트윈과결합해기존서비스의확장은물론,새로운엔터테인먼트비즈니스모델개발에적극나설예정이다.
이수지띵스플로우대표는"크래프톤과함께기술력,독창성,경쟁력을겸비한인터랙티브콘텐츠세계를창조할수있게되어매우기쁘다"며,"게임을넘어콘텐츠라는넓은바다를향해끊임없이확장해나가는크래프톤의도전정신과노력에힘을보태겠다"고의지를밝혔다.
김창한대표는"띵스플로우는콘텐츠소비트렌드에대한통찰력과지식은물론, AI등혁신기술을서비스에성공적으로적용한경험과노하우가풍부한팀"이라며,"함께힘을더해크래프톤만이선사할수있는즐거움으로가득한미래를구축해나갈것"이라며계획을전했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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