유니티, 3D 데이터 가공 및 최적화 기업 픽시즈 소프트웨어 인수

유니티가3D데이터가공및최적화소프트웨어선도기업픽시즈(PiXYZ)소프트웨어를인수했다.
픽시즈소프트웨어는캐드(CAD)전문가들이대규모캐드어셈블리작업시겪는고충을해결하고자함께모여설립한회사이다.현재여러산업분야의전문가들이픽시즈소프트웨어의제품포트폴리오(픽시즈플러그인,픽시즈스튜디오,픽시즈시나리오프로세서등)를이용하며업계최고의솔루션이라고인정받고있다.오토데스크앨리어스(Autodesk Alias),오토캐드(AutoCAD),인벤터(Inventor)와VRED,카티아(CATIA)와솔리드웍스(SOLIDWORKS),크리오(Creo),지멘스NX(Siemens NX)와같은인기3D소프트웨어도구의포맷을비롯, 35종이넘는3D파일포맷을지원한다.
유니티는지난2018년부터픽시즈소프트웨어와의전략적제휴를통해기업과개인전문가에게캐드어셈블리,메시및포인트클라우드를포함하는3D데이터를간편하게불러와최적화할수있는솔루션을제공해왔다.
유니티는최근자사의솔루션이더욱다양한산업분야에서활용되며크리에이터들에대한지원을강화하기위해픽시즈소프트웨어를인수했다.이번인수로픽시즈소프트웨어의세계적인데이터가공및임포트도구가공식적으로유니티의제품생태계에편입되어더욱간편하게이용이가능하다.전세계의전문가들이공동디자인작업의효율을끌어올리고,몰입형교육환경을개발하고,인터랙티브마케팅경험을창출하는등의작업에실시간3D기술을더욱쉽게도입할수있게된다.
앞으로유니티는중장기적으로픽시즈소프트웨어팀과의협력을통해더욱많은고객의니즈를충족하는솔루션을선보일계획이다.유니티에디터와기타유니티데이터플랫폼에게임업계와산업계고객특유의니즈에맞는워크플로를통합하고픽시즈소프트웨어를활용해대량의데이터를자동화처리하는방법이추가될예정이다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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