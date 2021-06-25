크래프톤, 마동석과 콜라보…단편 영화-인게임 콘텐츠 선보여

크래프톤(대표김창한)이글로벌스타마동석과게임및엔터테인먼트전반에걸쳐대대적인콜라보레이션을진행한다. '펍지유니버스'기반엔터테인먼트콘텐츠와'플레이어언노운스배틀그라운드'(PC/콘솔), '배틀그라운드모바일'(모바일)을아우르는종합캠페인이다.
우선26일오후4시배우마동석제작및주연의단편영화'그라운드제로(Ground Zero)'가배틀그라운드공식유튜브채널을통해공개된다.배틀그라운드세계관인'펍지유니버스'를기반으로제작된9분가량의짧은단편영화로, 1983년태이고호산교도소에서벌어지는사건을통해배우마동석의화려한액션을즐길수있다.
배틀그라운드(PC/콘솔)와배틀그라운드모바일은'그라운드제로'공개기념이벤트를시작으로마동석콜라보인게임콘텐츠들을선보일예정이다.
배틀그라운드(PC/콘솔)은배틀그라운드글로벌공식유튜브에서'그라운드제로'를시청한이용자에게'서바이버패스:태이고(Survivor Pass: TAEGO) 1레벨권'을무료로제공한다. '서바이버패스:태이고'는단편영화'그라운드제로'의배경이자한국을배경으로한신규맵'태이고'의출시와함께선보이는것으로,다양한미션및보상과함께배우마동석을구현한캐릭터와의상이포함되어있는것이특징이다.신규맵태이고는PC와콘솔에서각각7월7일, 7월15일12.2업데이트후만나볼수있다.또한,인게임스킨콜라보레이션을기념하고자배우마동석과함께하는프로모션트레일러를공개할예정이다.
배틀그라운드모바일은'그라운드제로'를시청한이용자중100명에게추첨을통해'스페셜상자'를지급하는이벤트를진행할예정이며,배우마동석과의인게임콜라보레이션으로'마동석퀵보이스'의출시를계획하고있다.배우마동석과함께하는퀵보이스제작영상도배틀그라운드모바일공식유튜브,페북,인스타,틱톡등의소셜채널을통해만나볼수있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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