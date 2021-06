닌텐도, '젤다의 전설: 야생의 숨결' 속편 신규 영상 공개

닌텐도가 글로벌 게임쇼 E3 2021에서 닌텐도 스위치로 출시됐거나 출시될 게임들의 최신 정보를 공개했다. 이 중 '젤다의 전설: 야생의 숨결' 속편의 신규 트레일러 영상, '메트로이드'의 신작 '메트로이드 드레드' 등이 눈길을 끌었다.



'메트로이드 드레드'

은하 최강의 바운티 헌터 '사무스 아란'이 활약하는 탐색형 2D 액션 시리즈 '메트로이드'의 신작 '메트로이드 드레드'가 19년 만에 출시된다.



이번 게임에서는 사무스와 메트로이드의 기구한 관계를 그려온, 지금까지의 메트로이드 시리즈의 스토리를 일단락짓는 최신 에피소드가 그려진다.



가본 적 없는 행성에서 혼자 행동하는 사무스에게 E.M.M.I라는 압도적인 존재가 조용히 다가온다. 원래 은하연방의 조사용 로봇이었던 E.M.M.I는 무슨 이유인지 사무스를 집요하게 쫓으며 포획하려고 한다. E.M.M.I.에게 사무스의 일반적인 무기는 전혀 효과가 없으며, 잡히면 거의 즉사하게 된다. 사무스는 이런 공포와 싸우며, 미션을 수행해야만 한다.



'메트로이드' 시리즈는 파워업 아이템을 획득하면 사무스가 할 수 있는 액션이 점점 늘어나고 행동 범위가 넓어지는 탐색형 액션 게임이다. 이번에는 사무스의 기본 액션이 개량되어 게임 체험이 더 쾌적해졌을 뿐 아니라 새로운 파워업 어빌리티도 추가되었다.



'메트로이드 드레드'는 한글화되어 2021년 10월 8일 64,800원으로 출시된다. 닌텐도 e숍에서 다운로드 버전의 예약이 진행중이다.



'젤다의 전설: 야생의 숨결' 속편

이번 E3 2021에서는 '젤다의 전설: 야생의 숨결' 속편의 신규 영상이 공개됐다. 모험의 무대는 새롭게 하이랄의 하늘 위까지 넓어진다. '젤다의 전설: 야생의 숨결' 속편은 한글화되며, 2022년 출시 예정이다.



'즐거움을 나눠라 메이드 인 와리오'

차례차례 등장하는 미니게임을 연속으로 클리어해 나가는 '메이드 인 와리오' 시리즈의 닌텐도 스위치용 최신작 '즐거움을 나눠라 메이드 인 와리오'가 출시된다.



200종류 이상의 최신 미니게임을 수록한 이번 게임은 와리오 게임으로 친숙한 캐릭터를 조작해서 클리어를 목표로 한다. 각 캐릭터마다 차별화된 액션을 갖고 있어, 같은 미니게임이라도 어느 캐릭터로 플레이하느냐에 따라 공략 방법이 달라진다.



'즐거움을 나눠라 메이드 인 와리오'는 한글화되어 2021년 9월 10일에 54,800원에 출시될 예정이다.



'마리오 파티 슈퍼스타즈'

역대 '마리오 파티' 시리즈에서 엄선된 '주사위 게임'과, '미니게임'을 가득 담은 '마리오 파티'가 등장한다.



'주사위 게임'은 스타를 많이 모아 1위를 하는 것이 목표인 게임이다. 최대 4명이 즐길 수 있다. '미니게임'은 역대 '마리오 파티' 시리즈 중 100개의 엄선된 미니게임을 담았다.



'마리오 파티 슈퍼스타즈'는 한글화되어 2021년 10월 29일에 64,800원으로 출시될 예정이다.



'게임&워치 젤다의 전설'

'젤다의 전설'을 플레이할 수 있는 게임&워치가 출시된다.



이번 기기에 수록된 게임은 초대 'The Legend of Zelda', 'Zelda II - The Adventure of Link', 해외에서 발매된 GAME BOY 버전의 'The Legend of Zelda: Link's Awakening', 그리고 캐릭터가 링크로 변한 게임&워치의 'VERMIN (Link Version)' 등 4종이다.



'게임&워치 젤다의 전설'은 2021년 11월 12일 54,800원으로 출시될 예정이다.



'마리오 골프 슈퍼 러시'

출시가 가까워진 '마리오 골프 슈퍼 러시'의 모드들이 공개됐다.



바람을 읽고, 지형을 파악한 뒤 신중히 생각해서 코스를 공략하는 '스탠다드 골프', 치고, 달리고, 컵 인까지 스피드를 경쟁하는 '스피드 골프' 자신이 주인공이 되어 모험하는 '어드벤처 모드'가 제공된다. 추가 코스나 추가 캐릭터 등의 무료 업데이트도 배포할 예정이다.



'마리오 골프 슈퍼 러시'는 한글화되어 2021년 6월 25일 64,800원에 출시될 예정이다.



'젤다의 전설 스카이워드 소드 HD'

'젤다의 전설 스카이워드 소드 HD'는 Joy-Con 2개 잡기로 링크와 한 몸이 되어 모험할 수 있는 '체감 조작'과 휴대 모드 등에서 스틱을 튕겨서 검을 휘두르는 '버튼 조작' 양쪽에 대응하여 원하는 플레이 스타일로 즐길 수 있다.



'젤다의 전설 스카이워드 소드 HD'는 한글화되어 2021년 7월 16일 64,800원에 출시될 예정이다.



'철권' 카즈야, '슈퍼 스매시브라더스 얼티밋' 등장

'슈퍼 스매시브라더스 얼티밋'의 유료 추가 콘텐츠 제10탄으로, '철권'의 카즈야 미시마가 참전한다.



카즈야가 추가되어 참전 파이터는 총 85종이 되었으며, 미공개 파이터는 앞으로 하나만 남게 되었다.



카즈야에 더해, 미엔미엔, 스티브/알렉스, 세피로스, 호무라/히카리를 포함한, 총 6종의 추가 콘텐츠를 저렴하게 구입할 수 있는 세트 '파이터 패스 Vol. 2'도 판매된다.



'젤다무쌍 대재앙의 시대' 추가 콘텐츠

'젤다무쌍 대재앙의 시대'의 추가 콘텐츠 '익스팬션·패스' 제1탄 '고대의 고동'의 배포일이 2021년 6월 18일로 결정되었다.



새로운 플레이어블 캐릭터로 강적들과의 격전에서 헤쳐나온 '역전의 가디언'이 등장한다. 링크에게는 새로운 무기 '플레일'이, 젤다 공주에게는 새로운 무기 '마스터바이크'가 생긴다. 또한 강력한 몬스터들도 새롭게 등장한다.



'젤다무쌍 대재앙의 시대'의 추가 콘텐츠 '익스팬션·패스'는 25,000원에 판매 중이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자