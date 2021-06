[MARS] 나진항 담당관 "도심서 안전-편리한 모빌리티 '팀코리아' 꾸린다"

나진항 국토교통부 미래드론교통담당관. 사진=게임톡

"2025년까지 UAM 최초 상용화를 위해 무엇을 할까?"



'2021 제1회 MARS 월드포럼'이 '모빌리티, 로봇이 AI를 만나는 미래 세상'이라는 주제로 지난 9일 대전컨벤션센터에서 열렸다.



'MARS'는 미래의 변화를 가져올 Mobility(모빌리티), AI(인공지능), Robotics(로봇), Space(우주)의 앞글자를 따 만든 이름이다.



포럼 세션1 모빌리티(Mobility)에서 강연자로 나선 나진항 국토교통부 미래드론교통담당관 과장은 '한국도심항공교통 로드맵'을 소개했다.



나진항 담당관은 우선 "한국도심항공교통(UAM, Urban air mobility)은 37개 기관이 팀코리아로 뭉쳐 같이 성장하는 전략을 추구한다. UAM 팀코리아다. 중요한 것은 안전이다. 최소한 안전장치는 뭘까? 발전을 촉진하는 적절한 기준은 뭘까 등이 필요하다"고 역설했다.



이 구상은 'K-드론시스템'을 통한 드론교통관리 기술을 실생활 영역에서 활용하는 단계로 올라서야 한다는 그는 "국가가 다 할 수 있는 것이 아니다. 소방이나 군용 등이 먼저 상용하면서 국가가 주도하면서도 서비스는 민간이 하면 된다"고 설명했다.

37개 기관이 뭉친 UAM 팀코리아. 사진=게임톡

K-UAM 기술 로드맵은 안전과 경제성, 지속가능성 등 올해 예타하고 R&D에 들어간다.



그는 "제도화하는 것이 따라야 한다. 그렇다고 해도 도시교통을 완전히 바꾸는 것은 아니다. 틈새시장을 보완하는 것이다. 필요한 것은 상상력과 노력이다. 2035년 300km를 300km속도로 달릴 수 있다는 상상력이 진보를 부른다"고 말했다.



가령 서울 강남에서 대구까지 UAM을 공중을 날아 1시간 만에 도어 투 도어(Door to Door)가 가능하는 시대를 꿈꾸는 것 같은 말이다.



세션1 모빌리티는 나진항 국토교통부 미래드론교통담당관 과장에 이어 이국종 아주대 외상연구소 교수 'BEYOND THE HORIZON', 황창전 한국항공우주연구원 개인항공기사업단장 'UAM 및 OPPAV 기술개발사업'을 소개되었다.



'2021 제1회 MARS 월드포럼'은?



대전시(시장 허태정)는 한글과컴퓨터그룹(회장 김상철)이 모빌리티, 인공지능, 로봇, 우주 분야를 포괄하는 첨단기술 분야의 세계적인 석학들 17명을 초청하여 '모빌리티, 로봇이 AI를 만나는 미래 세상'이라는 주제로 9일 대전컨벤션센터에서 열렸다.

기조 연사로 미국 NASA Solar System Ambassador 폴윤 교수와 연세대학교 미래항공우주기술센터장인 이동규 교수가 맡았다. 또한 휴머노이드 로봇분야의 세계적인 권위자인 데니스홍 UCLA 기계공학과 교수가 로봇에 대해 동영상 연설을 했다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자