크래프톤, 코스피 상장예비심사 통과

크래프톤(대표이사김창한)이유가증권시장(KOSPI)상장예비심사를통과했다고11일밝혔다.상장대표주관사는미래에셋증권이며,공동주관사는NH투자증권,크레디트스위스,씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건이다.
크래프톤의독립스튜디오들은각각특정한장르에서경쟁력있는제작능력을갖추고다양한게임을개발하고있다.특히,대표작인펍지스튜디오의플레이어언노운스배틀그라운드(이하배틀그라운드)는2017년출시이후'가장빠르게1억달러수익을올린스팀얼리액세스게임'등기네스북세계기록7개부문에등재되는기록을세웠고,현재까지7000만장이상(PC,콘솔포함)의판매고를올리며글로벌인기IP로자리잡았다. 2018년선보인배틀그라운드모바일은출시3년째인올해4월글로벌다운로드수10억건을돌파하며지속적으로팬층을확대해나가고있다.
크래프톤은새로운게임과IP로전세계게이머들에게더큰즐거움을선사하기위해도전을지속할계획이다.올해출시예정인'배틀그라운드: NEW STATE'는펍지스튜디오가배틀그라운드를기반으로직접개발한모바일게임으로,구글플레이단일마켓기준사전예약자수가43일만에1,000만명을넘었다. (중국,인도,베트남제외)오는12일부터3일간미국에서알파테스트를진행한다.또한,인도에서만서비스될'배틀그라운드모바일인도'는사전예약이틀만에1,000만명, 2주만에2,000만명을돌파하며인기를입증했다.
이외에도개발중인신작'칼리스토프로토콜(The Callisto Protocol)',프로젝트명'카우보이(COWBOY)'를비롯해이영도작가의'눈물을마시는새'와'피를마시는새'를게임및2차창작물로제작하는것을목표로새로운IP개발및확장에도역량을집중하고있다.
뿐만아니라,메신저앱'비트윈'인수, AI스타트업보이저엑스와의협업등딥러닝,인공지능(AI)분야에대한기술투자및인력확보도꾸준히추진하고있다.
크래프톤의2020년의연결기준실적은매출1조6,704억원,영업이익7,739억원,당기순이익5,563억원이다.이는전년동기대비매출은53.6%증가하고,영업이익과당기순이익은각각115.4%, 99.5%큰폭으로증가했다.올해1분기연결기준실적은매출4,610억원,영업이익2,272억원,당기순이익1,940억원으로집계됐으며,영업이익률은49.3%를기록하며동종업계에서도높은수준의수익성을보이고있다.특히,해외매출이4,390억원으로94%이상의비중을차지하며,지난해에이어올해1분기에도글로벌기업으로서입지를공고히하고있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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