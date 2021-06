'라그나로크X: Next Generation', 동남아 사전예약 150만명 돌파

그라비티의 모바일 게임 '라그나로크X: Next Generation'의 동남아시아 지역 사전 예약자 수가 150만 명을 돌파하며 흥행을 예고하고 있다.



그라비티와 더 드림이 공동 개발한 3D MMORPG '라그나로크X: Next Generation'은 지난 2020년 10월 대만, 홍콩, 마카오 지역에 론칭했다. 론칭 직후 대만, 홍콩 지역 양대 마켓 매출 1위, 마카오 지역 구글 매출 1위를 기록하며 인기몰이에 성공, 이번 동남아시아 지역 론칭도 기대를 모으고 있다.



지난 4월 23일부터 진행한 '라그나로크X: Next Generation'의 동남아시아 지역 사전 예약에는 150만 명 이상이 몰리며 관심이 집중되고 있다. 현재 사전 예약자 수는 빠르게 증가하고 있어 최종 사전 예약자 수는 훨씬 많을 것으로 예상된다고 회사측은 밝혔다.



또한 4월 23일부터 5월 8일까지 진행한 CBT는 5만 명 이상의 유저들이 참여했으며 유저들의 긍정적인 반응을 얻었다. 그라비티는 CBT 유저 피드백을 반영하여 보다 완성도 있게 게임을 선보일 예정이다. '라그나로크X: Next Generation'의 동남아시아 지역 론칭 예정일은 6월 18일이다.



그라비티 사업총괄 김진환 이사는 "이번 동남아시아 지역 론칭을 통해 보다 많은 분들이 라그나로크X: Next Generation을 즐기실 수 있을 것으로 기대된다. 지금까지 라그나로크를 사랑해 주신 유저분들뿐 아니라 새롭게 게임을 접하시는 분들도 모두 만족하실 수 있는 품질, 더 새롭고 재미있는 게임으로 선보이겠다"라 전했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자