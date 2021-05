주가·실적 다 좋은데 잇단 '인사잡음'…김범수 리더십 시험대

"카카오만의 일 아니다…기존 대기업과 달리 MZ 세대가 주류"

김범수 카카오 의장 [사진=카카오]

고급호텔 숙박권 일부 직원들에 지급했다 '논란'

[사진=온라인 커뮤니티 블라인드 캡처]

스톡옵션 두고도 뒷말 무성

김범수 카카오 의장 [사진=카카오]

김범수 의장 "평가 보상 참 어렵다"

온라인 커뮤니티 블라인드 캡처