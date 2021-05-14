아이템버스, 팝 아티스트 낸시랭 NFT 사업권 확보

국내NFT의표준'K-NFT'를개발하고있는초대형블록체인프로젝트"아이템버스(itemVerse)"가팝아티스트낸시랭의NFT사업권을확보했다고14일밝혔다.
행위예술가이자팝아티스트이며방송인으로활동하는낸시랭(Nancy Lang)은홍익대미대서양화과와동대학원을졸업하였고2003년베니스비엔날레가열리는이탈리아베네치아산마르코광장에서빨간란제리를입고바이올린을켜는퍼포먼스로주목받아왔다.이어루브르미술관의디렉터드미트리살몬이기획한프랑스앵그르미술관'앵그르인모던'(Ingres in Modern)전에초대받아전시했다.세계적인패션그룹루이비통과함께비디오작품과미국의유명락그룹린킨파크워너뮤직과캔버스페인팅작품등아트콜라보레이션도활발히펼쳤다.
국내아티스트로는드물게LG전자, KT등의광고모델로도활약한낸시랭은KBS '재미있는TV미술관'등에서MC로활동하기도했다.그밖에다수의국내외 아트페어 및 기획 그룹전과함께개인전22회를개최했다.
이번계약을통해아이템버스는낸시랭의작품들을NFT화하여오프라인미술작품및디지털NFT미술작품을 아이템버스NFT마켓을통해판매할계획이다.
아이템버스는국내현대미술산업의첫NFT주자로팝아티스트낸시랭과함께현대미술과NFT산업발전을이끌겠다는각오다.
현재아이템버스㈜아티프렌즈의사슬엔진을활용하여아이템버스메인넷을구축하였고K-NFT,익스플로러,콘솔, NFT지갑, NFT마켓, SDK등을곧상용화예정이며인도네시아최대통신사인텔콤셀앱마켓게임에아이템버스플랫폼이적용될예정으로일본NFT표준인옥토패스와도연동될예정이다.또한자체NFT마켓(ERC721과K-NFT모두가통용가능한)을위해만화가김성모작가의NFT사업권및철권세계랭킹1위프로게이머배재민(닉네임무릎)의NFT사업권을확보하는등활발한활동을하고있다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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