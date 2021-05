스마일게이트 그룹, 2021년 경력 게임 개발자 대규모 공개 채용

스마일게이트 그룹이 미래의 문화 콘텐츠 산업을 함께 이끌어 나갈 역량 있는 게임 개발자를 채용하기 위한2021년 대규모 경력 게임 개발자 공개 채용을3일부터 시작한다.



이번 공개 채용은 총500명 규모로 진행되며 스마일게이트가 게임 개발직군을 대상으로 진행하는 공개 채용 중에서는 사상 최대 규모다.특히,모집 직군은 게임 개발 부문으로,글로벌 게임 시장을 선도해 나갈 수 있는 개발 경쟁력 확보에 총력을 기울일 예정이다.



채용 법인은▲스마일게이트 엔터테인먼트,▲스마일게이트 메가포트,▲스마일게이트RPG총3개법인으로▲그래픽,▲기획,▲서버,▲클라이언트,▲PM(프로젝트 매니저)등 개발 전분야에 걸쳐 모집한다.특히, 5월3일부터31일까지는 집중 채용 기간으로 별도의 채용 안내 페이지를 통해 스마일게이트 그룹과 이번 공개 채용에 대한 상세한 정보를 제공한다.해당 페이지에서는 현재 재직중인 직원의 인터뷰 영상도 확인해볼 수 있으며'실시간 채용 문의 챗봇'을 개설해 궁금한 점을 실시간으로 해결할 수 있다.스마일게이트는5월31일 이후에도 상시 채용을 통해 역량 있는 개발자 모집은 계속된다.



최근 스마일게이트는 미개척 영역인 글로벌 트리플A급 콘솔 시장을 적극 공략하여'고티(Game Of The Year)'최다 수상을 노린다는 포부를밝힌 바 있다.이를 위해 지난해부터 스페인 바르셀로나에 흥행은 물론 평론가 및 유저들로부터 호평을 받은'Perfect dark','Horizon Zero Dawn'등의 작품을 주도한 개발자들이 주축이 된 개발 스튜디오를 설립했다.지금까지 경험해 보지 못했던 새로운 게임을 선보인다는 목표 아래 대작 게임 개발에 착수한 상황으로,향후 글로벌 유명 개발자들과의 교류 및 주요 프로젝트에 참여할 수 있는 기회도 기대해 볼 수 있다.



한편,스마일게이트는 이번 게임 개발자 공개 채용 외에도 다양한 직무의 경력직 인재 채용을 상시로 진행하고 그룹의 신 성장동력 발굴을 위한 다방면의 사업을 활발히 진행하고 있다.또한,5월에는 문화 콘텐츠 산업에 관심있는 대학생들을 대상으로 현업 종사자들과 함께 일하며 직무에 대한 경험을 쌓을 수 있는'직무 체험형 인턴십'의 모집도 시작될 예정이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자