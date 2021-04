비브스튜디오스 "VIT로 영상 제작하면 2~3배 비용 절감"

[김세규 비브스튜디오스 대표]

[김세규 비브스튜디오스 대표]

메타버스 콘텐츠 제작사 비브스튜디오스(대표 김세규)가 30일 서울 청담씨네시티에서 국내 최초 디지털 콘텐츠 통합제어솔루션 'VIT(ViveStudios Immersive Technology)'로 제작한 영화 'The Brave World'와 뮤직비디오 'Broken Me'를 공개했다.



'VIT'는 현지 로케이션 촬영 없이 버추얼 스튜디오 안에서 LED 월(Wall)을 배경으로 마치 현장에 있는 것 같은 CG 영상을 촬영하게 해주는 솔루션이다. 자연스러운 조명, 정교한 반사각, 태양이나 구름 등 환경 변화까지 촬영 중에 실시간으로 조정이 가능하다. 기존의 '그린 스크린' 방식과는 달리 현장에서 실시간으로 확인 및 수정 작업을 할 수 있기 때문에 시간과 비용을 크게 절감할 수 있다. 영화, TV 드라마, 광고, 뮤직비디오, XR 라이브 공연, 웹 콘텐츠, 라이브커머스 등 다양한 영상 콘텐츠가 대상이다.



박제훈 비브스튜디오스 Visual & Creative 본부장은 "버추얼 스튜디오를 세팅해야 하기 때문에 초기 비용은 조금 늘어나는 것은 사실"이라며 "하지만 하루에 훨씬 많은 양의 촬영이 가능해진다. 기존 비용이 일일 100만원이라고 한다면, VIT를 사용했을 때 일일 200만원의 비용으로 500만~600만원의 효과를 볼 수 있다"고 설명했다.



이날 공개된 단편영화 'The Brave World'와 영화 OST 뮤직비디오 'Broken Me'는 VIT로 제작됐다. 'The Brave World'는 근 미래 세계를 배경으로 뮤지션을 꿈꾸지만 점점 자신에 대한 확신을 잃어가는 주인공이 자동차를 타고 도로를 달리다 신비한 장소에 도착하는 내용을 담았다. 배우 박은석이 주연을, 김호성 감독이 메가폰을 잡았다.

영화의 배경은 영동시장 뒷골목, 강남대로, 터널, 미지의 공간(아이슬란드)으로 숨가쁘게 바뀐다. 이 모든 공간이 VIT의 버추얼 스튜디오에서 완성됐다. 박은석은 "정말 순식간에 이 공간이 강남 뒷골목에서 아이슬란드가 되는데, 한 공간에서 펼쳐진다는 것 자체가 굉장히 인상깊었다"고 전했다.



김호성 감독도 "처음에는 (비브스튜디오스가) 사기꾼인줄 알았다. 다 된다고 하니까"라고 웃으며 "그동안 헐리웃을 따라가기 바빴는데, VIT를 사용하고 나니 헐리웃과 맞붙을 수 있겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.



2003년 설립된 비브스튜디오스는 첨단 기술력과 독창적인 스토리텔링을 보유한 버추얼 프로덕션, 디지털 실감 콘텐츠, CGI 전문 스튜디오다. VR(가상현실) 어트랙션 '볼트: 체인시티(VOLT: CHAIN CITY)'로 국내외에서 다수의 상을 수상하며 주목받은 회사다. 서울 잠실 롯데월드몰에 VR 전용 영화관 'VR 퓨처 시네마'를 오픈하기도 했다. VR 붐이 사그러든 후에는 메타버스 기술 연구개발에 집중하고 있다.

김세규 대표는 지금의 메타버스 사업이 과거 VR 사업의 연장선상에 있다고 설명했다. 그는 "메타버스가 별게 아니고, VR도 메타버스고 XR(확장현실)도 메타버스다"라며 "5~6년 전에 마크 저커버그 페이스북 대표가 오큘러스 VR을 인수하는 것을 보고 우리도 VR 사업에 뛰어들었고, VR 어트랙션과 VR 영화도 만들었다. 마블 유니버스처럼 볼트 유니버스를 만들고 싶었다. 하지만 수백억, 수천억원이 드는 사업이라는 걸 깨닫고 후회했다. 롯데월드몰에 영화관도 최대 규모로 오픈했는데 결국 철수했다"고 말했다.



이어 "애플이 몇 년 후에 VR/AR HMD를 출시할 예정인데, 이게 바로 메타버스"라며 "이 시점에 애플 디바이스를 통해 온라인 디지털 테마파크를 만드는 게 우리의 꿈"이라고 덧붙였다.



또한 김 대표는 "최근에 한국의 로봇기술회사 대표님과 만났는데, 두 회사가 힘을 합쳐 사람 없이 로봇이 영상을 촬영하는 솔루션을 개발하려고 한다"며 "자동차 질주 장면 등을 사람이 직접 촬영하면 사고가 생길 수 있다. 카메라가 달린 대형 로봇팔이 사전에 입력한 정보값을 가지고 현장에서 촬영한다면 안전은 물론, 정밀한 촬영이 가능해진다. 이 솔루션을 만드는 게 지금의 1차 목표"라고 전했다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자