유니티, 건설·건축업계 솔루션 '유니티 리플렉트 리뷰' 및 '디벨롭' 출시

유니티가건축,엔지니어링및건설(이하AEC)업계를위한실시간3D BIM(건축정보모델)솔루션'유니티리플렉트(Unity Reflect)'를보강하며'유니티리플렉트리뷰(Unity Reflect Review)'와'유니티리플렉트디벨롭(Unity Reflect Develop)'을출시했다.
유니티리플렉트제품군은건축가, 3D디자이너및엔지니어들이프로그래밍숙련도에관계없이BIM및CAD데이터를간편하게실시간3D모델로변환할수있게돕는다.유니티리플렉트를접목하면기존에사용하던소프트웨어툴그대로사용해작업한데이터를다양한작업환경및기기에서실시간으로확인할수있으며,유니티의멀티플랫폼지원으로데이터를25개이상의다양한플랫폼으로확장할수있다.이로인해프로젝트전반의진행속도를앞당기고,간편하고빠른수정및효율적인협업으로비용과시간을절감할수있다.
유니티리플렉트는2019년처음출시되어많은건설현장에서효율성증대,비용절감등의변화를이끌어냈다.이에그치지않고유니티는모든AEC회사별로디자인부터사전및현장건설까지,그리고건물들의수명주기마다니즈가다르다는점을고려해유니티리플렉트를단일제품에서전문애플리케이션제품군으로보강했다.이에 유니티리플렉트는'유니티리플렉트리뷰'와'유니티리플렉트디벨롭'으로나뉘어각제품별로특정사용사례에더욱특화된서비스를제공하게된다.
유니티리플렉트리뷰는프로젝트의수명주기전반에걸쳐이뤄지는디자인리뷰에중점을맞춘제품이다.그동안은다양한이해관계자들이디자인에관해실시간으로의사결정을내릴수있는공유형협업환경이조성되지않는경우가많았다. 2D및3D모델에서는소통도중세부사항이누락될위험이있었고,정적인렌더링은유연성이부족해모두가같은정보를공유받지못했다.유니티리플렉트리뷰는이런점을보완해디자인모델을증강현실(AR),가상현실(VR)등몰입형경험으로쉽게임포트해인터랙티브디자인리뷰를활성화하고프로젝트이해관계자들이서로협업할수있는환경을조성한다.
유니티리플렉트디벨롭은종합적인커스텀솔루션구축을통해디지털트윈,건설시퀀싱, BIM조정,인터랙티브안전교육등건물및인프라수명주기전반의어떤문제든해결할수있도록지원하는솔루션이다.기존AEC제품은모든워크플로에대한맞춤형제품이아니기에건물수명주기에서발생하는문제의일부만을해결할수있었다.반면,유니티리플렉트디벨롭을통해서는커스텀애플리케이션을제작해개발을가속화하고,비용을절감하고,프로젝트배포규모를확장할수있게된다.
김인숙유니티코리아대표는"최근AEC업계는유니티등의첨단툴을이용해빠르게디지털트랜스포메이션을이루고있다.유니티리플렉트가전문적인특화솔루션으로진화하며, AEC업계의변화를더욱빠르고편리하게지원할수있기를기대한다."고말했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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