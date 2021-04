삼성전자, 인공지능 로봇청소기 '비스포크 제트 봇 AI' 출시

삼성전자가 인공지능(AI)기술로 사물인식 능력과 주행성능을 대폭 개선한 로봇청소기 '비스포크 제트 봇AI'를27일 출시한다.

비스포크 제트 봇AI는 딥러닝 기반으로100만장 이상의 이미지를 사전 학습해 국내 최다 수준의 사물 인식이 가능하다.

냉장고,에어컨, TV,소파,침대 등 집안의 다양한 가전제품과 가구는 물론 반려동물의 배설물,양말,전선,유리컵 등 기존에 인식하기 어려웠던 장애물까지 구분해 내는 것이 특징이다.

또한 업계 최초로 '액티브 스테레오 카메라(Active Stereo Camera)' 방식의3D센서를 탑재해1㎤ 이상의 모든 장애물을 감지할 수 있다.

2개의 카메라가 마치 사람처럼 공간과 사물을3차원으로 인식할 뿐 아니라 추가로 '패턴빔'을 쏘아 카메라만으로 인식이 어려운 상황에서도 정교한 장애물 감지와 공간 인식이 가능하다.

또한 최대1m거리,좌우60도까지 주변 지형지물을 입체적으로 감지할 수 있어 집안 구조를 빠르고 정확하게 파악해 도면을 생성할 수 있으며,높이가1cm에 불과한 낮은 장애물까지 감지할 수 있다.

뿐만 아니라 자율주행 자동차에 활용되는 라이다(LiDAR)센서를 기반으로 공간 특성에 맞게 스스로 최적의 경로를 선택해 주행할 수 있다.

이 밖에 "TV주변 청소해줘"와 같이 사용자가 음성명령만으로 원하는 공간을 지정해 간편하게 청소할 수 있으며,스마트싱스 앱을 통해 청소를 원하는 구역이나 제외하고 싶은 구역을 설정할 수 있다.

16개의 에어홀로 구성된 '제트 싸이클론'과 디지털 인버터 모터가 강력한 흡입력을 구현하고,한국 마루바닥에 최적화된 '소프트 마루 브러시'가 미세먼지까지 꼼꼼하게 청소해준다.

또한,청소기가 바닥 소재를 자동으로 감지해 카펫처럼 먼지가 끼기 쉬운 재질에서는 더 강력하게 청소한다.

비스포크 제트 봇AI는 먼지 비움 과정도 편리해졌다.

청소기가 청소를 마친 후 도킹 스테이션인 '청정스테이션'으로 복귀해 충전과 함께 먼지통을 자동으로 비우고,청소를 마치기 전이라도 먼지통이 가득 차면 먼지를 비우고 난 뒤 청소를 다시 시작한다.

비스포크 제트 봇AI는 다양한 기술력을 인정받아 미국 소비자기술협회(CTA)가 수여하는 'CES 2021혁신상(Innovation Awards Honoree)'을 수상했다.

이 밖에CNN이 선정한 'CES최고의 생활가전(Best Home Appliance)'은 물론 디지털트렌드가 꼽은 'CES 2021최고의 기술(Top Tech of CES 2021)'과 'CES 2021최고의 스마트홈 기술(The best smart home tech of CES 2021)',엔가젯이 뽑은'CES 2021최고의 제품(Best of CES 2021)'에도 이름을 올렸다.

또한 국내 최초로 한국표준협회가 주관하는'AI+(에이아이플러스)' 인증도 받았다.

이 제품은 스마트싱스 앱을 활용해 다양한 편의 기능을 제공한다.

스마트싱스 앱에 새롭게 런칭한 '펫 케어' 서비스를 사용하면 외출 시 홀로 남은 반려동물을 실시간으로 모니터링할 수 있고,심하게 짖거나 장시간 움직임이 없는 등 이상 징후나 행동을 감지해 사용자에게 알려주는 기능도 제공한다.

비스포크 제트 봇AI에 적용된 디지털 인버터 흡입 모터는 '평생보증' 서비스 대상으로,소비자가 제품을 사용하는 동안 모터가 고장 나면 무상으로 수리 또는 교체 받을 수 있다.

비스포크 제트 봇AI는 미스티 화이트,새틴 핑크새틴 블루,소프트 그리너리,소프트 썬 옐로우 등5가지 색상으로 출시되며,출고가는159만원이다.

양혜순 삼성전자 생활가전사업부 상무는 "비스포크 제트 봇AI는 기존 로봇청소기 사용자들의 가장 큰 불만이었던 주행성능을 획기적으로 개선했을 뿐 아니라 자동 먼지 비움,펫 케어 서비스 등과 같이 편의성을 높인 제품"이라며 "앞으로도 소비자에게 새로운 가치를 전달하는 제품과 서비스를 선보이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

김지훈 한경닷컴 게임톡 기자