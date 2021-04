에픽게임즈 스토어, '영웅전설 섬의 궤적3' 출시

에픽게임즈 코리아(대표 박성철)는 에픽게임즈 스토어를 통해 '영웅전설 섬의 궤적3'의 PC 버전을 출시했다고 19일 밝혔다.



'영웅전설 섬의 궤적3'은 니혼 팔콤의 '영웅전설' 시리즈 중 하나로, 에픽게임즈는 시리즈 최신작이자 완결편인 '영웅전설 섬의 궤적4'를 지난주에 출시한 바 있다. 에픽게임즈는 '영웅전설 섬의 궤적3'의 출시를 기념해 24일 오전 2시까지 '영웅전설 섬의 궤적3' 본편과 디지털 한정판, DLC 등을 50% 할인된 가격에 구매할 수 있는 특별 할인 판매를 진행한다.



또한, 같은 기간 추가 보너스 아이템도 제공된다. '영웅전설 섬의 궤적3' 본편 구매자에게는 Anthems of the Thors Branch Campus 디지털 사운드트랙 샘플러와 Branch Campus Student Directory 디지털 미니 아트북이, 디지털 한정판 구매자에게는 Symphony of Class VII 디지털 사운드 트랙과 Intelligence Division Files 디지털 아트북이 제공된다.



한편, 에픽게임즈 스토어는 금주 무료 게임으로 '데포니아: 더 컴플리트 저니', '켄 폴릿의 대지의 기둥', '더 퍼스트 트리' 등 3개의 작품을 선정해 22일까지 무료로 배포한다.



'데포니아: 더 컴플리트 저니'는 쓰레기 행성 데포니아에서의 암울한 삶을 탈출하기 위한 루퍼스의 계획을 따라 모험이 펼쳐지는 퍼즐 어드벤처 게임이다.



'켄 폴릿의 대지의 기둥'은 세계적인 베스트셀러 소설을 원작으로 한 작품으로, 독특한 2D 스타일 애니메이션으로 제작된 어드벤처 게임이다.



'더 퍼스트 트리'는 잃어버린 가족을 찾으려는 여우와 알래스카에 있는 아버지와 재회하려는 아들의 평행적인 두 이야기를 중심으로 하는 아름다운 탐험 게임이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자