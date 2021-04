글로벌 ICT '별들의 향연'…'월드IT쇼' 열린다

월드 IT쇼 2021



21~23일 서울 코엑스서 열려

삼성·LG 등 310개사 참여

AI,전기차 첨단기술 한눈에

국내 최대 정보기술(IT) 전시회인 월드IT쇼가 다시 열린다. 사진은 2019년 행사 때의 모습. 한경DB

국내 최대 IT 전시회인 ‘월드 IT쇼 2021’이 오는 21일부터 23일까지 서울 코엑스(A·C Hall)에서 열린다. ‘5G 날개를 달고 디지털 뉴딜을 펼치다’를 주제로 열리는 이번 행사는 국내외 310개 기업 900개 부스가 참여해 방역지침을 준수하며 경연을 펼친다. 과학기술정보통신부(과기정통부)가 주최하고, 한국경제신문과 전자신문, 무역협회 등이 주관한다. 지난해 행사는 코로나19로 취소됐다.전시 분야는 5G 기술, 비대면 솔루션, 소프트웨어(SW) 컴퓨팅, 디지털콘텐츠 및 스마트 미디어 등이다. 삼성전자·LG전자·현대자동차·화웨이 등 주요 정보기술(IT) 기업, SK텔레콤·KT 등 통신사, 스타트업, 정보통신 공공기관 등이 주체가 돼 5G와 인공지능(AI), 로봇, 웨어러블 등의 선진 기술을 선보인다. 스마트 의료와 스마트 팩토리, 스마트 시티 등 융합서비스 분야의 새로운 비즈니스 모델들도 집중 조명한다.다양한 부대행사도 펼쳐진다. 한국무역협회의 ‘비대면 화상 수출 간담회’는 IT 바이어 및 통신사들을 초청해 해외시장 공략을 돕는다. 이틀간 열리는 비대면 상담회에는 9개국 40개 대형 통신사와 IT 서비스 바이어들이 참가한다. 중국 최대 산업용 컴퓨터 개발 기업 ‘아노보’, 인도네시아 1위 통신사 ‘텔콤인도네시아’, 베트남의 대형 IT기업 ‘FPT 소프트웨어’ 등이 함께한다.‘대한민국 임팩테크 대상’과 ‘월드IT쇼 혁신상’ 등은 숨겨진 혁신 제품을 발굴해 기술과 시장의 연결을 지원한다. ‘2021 글로벌 ICT 트렌드 인사이트 콘퍼런스’ ‘코로나19 시대의 ICT 마케팅 트렌드 세미나’ ‘반도체 융합부품 실장 기술 세미나’ 등 달라진 시장 환경 대응과 연구 동향을 공유하는 행사도 진행된다.월드IT쇼 사무국인 한국정보통신진흥협회(KAIT) 관계자는 “전시회는 5G 기술의 상용화 및 발전으로 현실이 되는 디지털 뉴딜을 체험할 수 있다”며 “코로나19로 산업, 사회, 문화 전반에 찾아온 ‘뉴노멀’ 기술과 제품들의 향연을 볼 수 있을 것”이라고 말했다.이시은 기자 see@hankyung.com