웹젠 '뮤 온라인', 기회의 땅 '카이로스' 신규 서버 오픈

웹젠(대표 김태영)의 PC MMORPG '뮤 온라인'이 신규 서버 '카이로스' 오픈을 기념해 각종 이벤트를 진행한다.



웹젠은 오는 4월 8일까지 뮤 레드의 신규 서버 '카이로스'에서 '카이로스 TO YOU'와 '회원 인증 이벤트', '속성 캡슐 획득 이벤트'를 운영 중이다.



먼저, 웹젠은 '카이로스 TO YOU' 이벤트를 열어 회원들에게 다양한 아이템을 선물했다. '카이로스' 서버에서 신규 캐릭터를 생성한 회원은 카이로스 전용 아이템 '스크롤5종(7일)'과 '[귀속]빛의축복(상급)X10'을 포함해 총 11종을 획득할 수 있다.



웹젠은 '회원 인증 이벤트'도 실시해 게임 재미 요소를 강화했다. '카이로스' 서버에 접속하여 20시간 이상 게임을 즐긴 회원을 대상으로 카이로스 전용 아이템 '상승의부적2(7일)'을 증정한다.



같은 기간 회원들이 원하는 대로 '속성 캡슐'을 획득할 수 있는 이벤트도 운영한다. 회원들은 하루에 한 번 이벤트에 참여할 수 있으며, 최대 5회까지 카이로스 전용 '속성 캡슐' 아이템을 받을 수 있다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자