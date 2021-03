판교 '빅5', 근속연수 4.7년→5.1년→5.4년 증가 추세

호황으로 연봉·복지 높아진 영향…근속연수 늘어날 듯

‘한국의 실리콘밸리’로 불리는 경기 성남시 판교 IT밸리 전경. 판교역 인근을 거점으로 네이버, 카카오를 비롯한 유수의 IT 기업이 밀집해 있다. 사진=한경DB

"스톡옵션(주식매수선택권)까지 받으니 당장 이직 생각은 없습니다. 다른 기업에서 연봉을 많이 올려주는 거 아니면 그냥 이곳에 남을 계획입니다."



