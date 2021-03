넥슨, 해즈브로·반다이남코·코나미 등에 1조원 투자했다

"미실현 이익 3천억원 넘어…인수·경영 참여 계획은 없어"넥슨이 미국·일본의 주요 장난감·게임 기업에 약 1조원 규모로 투자한 사실을 공개했다.일본 증시에 상장한 넥슨은 지난해 6월 발표한 15억달러(약 1조7천억원) 규모 투자의 주요 투자처를 29일 밝혔다.넥슨은 이사회가 승인한 금액 15억 달러 중 약 58%인 8억7천400만달러(약 9천870억원)를 지난해 4분기 기준으로 투자 완료했다.넥슨이 투자한 곳은 미국 완구 회사 해즈브로(Hasbro Inc.), 일본의 엔터테인먼트 기업 반다이남코 홀딩스(BANDAI NAMCO Holdings Inc.), 코나미홀딩스(KONAMI HOLDINGS CORPORATION), 세가사미 홀딩스(SEGA SAMMY HOLDINGS INC.) 등이다.넥슨은 이들 기업이 모두 글로벌 엔터테인먼트 분야에서 우수한 IP(지적재산)를 개발·성장시킨 회사들이라면서, 미실현 이익 2억7천900만달러(약 3천151억원)를 기록 중이라고 전했다.넥슨은 투자한 기업들을 인수하거나 경영에 참여할 계획은 없다고 선을 그었다.우호적인 투자 방향을 이어갈 계획이며, 장기적 관점의 파트너십 가능성은 열어두고 있다는 게 회사 측 설명이다.넥슨 오웬 마호니 대표이사는 "이번 투자는 장기간 글로벌 IP를 개발하고 성장시킨 회사들에 대한 존경을 담고 있다"며 "일방향(Linear)적 경험에서 양방향(Interactive)으로 변화 중인 글로벌엔터테인먼트 시장에서 각 피투자사의 성장 잠재력은 무궁무진할 것"이라고 말했다./연합뉴스