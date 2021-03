빅히트 자회사 수퍼브, 리듬게임 'Rhythm Hive' 업데이트

빅히트 엔터테인먼트(이하 빅히트)의 게임 부문 독립법인인 수퍼브(공동 대표 김선행·오민환)가 모바일 리듬게임 'Rhythm Hive(리듬하이브)'의 시즌1: The Stage 정식 업데이트를 실시했다고 18일 밝혔다.



이번 시즌1: The Stage 업데이트를 통해 빅히트 레이블즈 아티스트인 방탄소년단, 투모로우바이투게더, ENHYPEN(엔하이픈)의 소중한 추억을 담아낸 다양한 콘셉트 포토와 퍼포먼스 카드가 공개됐다. 방탄소년단에는 2021년 윈터 패키지 B컷을 활용한 테마, 투모로우바이투게더에는MBTI를 활용한 테마, ENHYPEN(엔하이픈)에는 데뷔 첫 팬미팅 현장의 순간을 담은 테마가 각각 출시되는 등 아티스트별로 차별화한 콘셉트의 테마를 적용, 게임의 시각적 몰입도를 높였다.



게임 플레이 부분에서도 세부 업데이트가 이뤄졌다. 초보자도 쉽게 할 수 있는 단순 미션부터 여러 조건을 동시에 수행해야 하는 미션까지 다양한 도전과 경험을 즐길 수 있도록 미션 시스템이 강화됐다.



특히, 이번 시즌1: The Stage 업데이트에는 프리 시즌 기간에 개진된 유저들의 의견도 적극 반영됐다. 연주 판정, 난이도, 퍼포먼스 카드의 능력치가 같다면 최대 점수를 동일하게 받을 수 있도록 점수 집계 시스템이 개편됐으며, 이 외에도 '5배속 모드' 등이 새롭게 추가돼 유저들이 더욱 스릴 넘치는 연주를 즐길 수 있게 됐다.



한편, 수퍼브는 'Rhythm Hive' 시즌1: The Stage 업데이트를 기념해 기간 한정 로그인 이벤트를 진행한다. 오는 24일까지 게임에 접속한 모든 이용자에게 각 접속 일자에 따라 B-XR 등급 카드 5장이 포함된 카드팩, 하이브 젬, 골드를 지급한다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자