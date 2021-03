커넥티드 콘텐츠 기업 리디(대표 배기식)는 글로벌 서비스 경쟁력 강화를 위해 IT 인재에 대한 투자를 대폭 강화한다고 15일 밝혔다.



리디는 지난 10년간 전자책을 시작으로 웹툰 및 웹소설, 애니메이션, 영상 등 콘텐츠 사업 영역을 확장해왔다. 창업 이후 단 한 번의 역성장 없이 지속 성장한 리디는 지난해 상반기 역대 최대 실적을 달성하며 흑자 전환을 달성하고, 하반기에는 글로벌 웹툰 구독 서비스 '만타(Manta)'를 출시해 북미 시장 공략에도 적극적으로 나서고 있다.



리디는 사업 확장 및 성장 속도에 발맞춰 IT 인재 확보에 주력할 방침으로, 개발 직군의 보상 체계를 대폭 강화한다. 올 상반기에 소프트웨어 개발 직군의 신입 초봉을 5천만원으로 적용하고, 시니어 개발자 및 PM에게는 사이닝 보너스 5천만원을 지급하기로 결정했다.



배기식 리디 대표이사는 "리디만의 노하우로 콘텐츠 업계에서 입지를 강화하고 있는 만큼, 함께 역량을 키워갈 IT 인재들을 적극적으로 채용할 예정"이라며 "리디의 콘텐츠 및 서비스 고도화를 통해 앞으로도 국내뿐만 아니라, 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 수 있도록 투자를 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자