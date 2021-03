'BTS 월드' 스토리 업데이트…정국 해고 위기

넷마블(대표 권영식, 이승원)은 방탄소년단 매니저 게임 'BTS 월드(BTS WORLD, 개발사 테이크원컴퍼니)에 'ANOTHER STORY(어나더 스토리) 시즌 2' 신규 챕터를 추가하는 등 업데이트를 실시했다고 3일 밝혔다.



'ANOTHER STORY 시즌 2'는 서로 다른 삶을 살아가던 방탄소년단 멤버들이 'Magic Shop(매직 숍)'이라는 수상한 가게를 통해 만나게 되는 가상 시나리오 바탕의 콘텐츠다.



새롭게 추가된 챕터7은 'ANOTHER STORY 시즌 2'의 엔딩으로, 'Magic Shop'의 규칙을 어긴 '정국'이 해고 위기를 극복하기 위해 자신을 기억해 줄 사람을 찾아 나서는 이야기가 전개된다.



넷마블은 업데이트를 기념해 신규 5성 카드를 추가하고, 오는 16일까지 카드 능력별 등장 확률이 증가하는 '확률UP 이벤트'를 진행한다.



또 게임에 접속하는 이용자에게 다양한 혜택을 제공하는 '7일 출석 이벤트'와 뽑기 마일리지 획득량 및 골드 획득량, 계정 경험치 획득량이 증가하는 '핫타임 이벤트', 4시간마다 무료로 날개를 획득할 수 있는 '무료 날개 뽑기 이벤트' 등을 실시한다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자