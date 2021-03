서울 강남구 삼성 디지털프라자 도곡점을 찾은 소비자들이 갤럭시 팬큐레이터에게 새로워진 '갤럭시 To Go 서비스'를 안내 받고 있다. 삼성전자는 '갤럭시 Z폴드2'와 '갤럭시 Z플립 5G'가 선사하는 혁신적인 경험을 일상에서 직접 체험해볼 수 있는 '갤럭시 To Go' 서비스를 전국 63개 주요 디지털프라자와 잠실 롯데 애비뉴엘 왕관광장의 갤럭시 스튜디오에서 운영한다/사진제공=삼성전자