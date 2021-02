컴투스 '워너비챌린지', 신규 영원 및 스토리 공개

컴투스(대표 송병준)는 모바일 스토리 RPG '워너비챌린지'에서 신규 콘텐츠 업데이트를 실시했다고 26일 밝혔다.



이번 업데이트에서는 시즌별 특별한 테마를 주제로 제작되는 새로운 'if 영원'을 선보이고, 4인 4색의 매력이 담긴 특별한 스토리를 공개한다.



신규 'if 영원'의 콘셉트는 '스타 플레이어'로, 유저들은 운동 선수로 변신해 우승을 향해 달려가는 주인공들의 멋진 모습과 함께 흥미로운 러브 스토리도 확인할 수 있다.



특히 농구선수로 변신한 캐릭터 '비오'와, 풋볼선수 '하현', 테니스선수 '태희', 야구선수 '은결' 등 각기 다른 스포츠로 매력을 뽐내는 주인공들의 화려한 일러스트가 더해져 유저들로부터 많은 기대를 불러일으키고 있다.



이번 업데이트를 기념해 다양한 이벤트도 진행된다. 게임 출석 시, 누적 횟수에 따라 신규 if 영원을 소환할 수 있는 소환권과 한정판 의상을 지급하며, 그 밖에도 내달 6일까지 남자 주인공 '은결'과 함께하는 스키장 데이트 이벤트가 진행된다. 유저들은 이벤트 스테이지에 참여하고 '한정판 SSR 영원'을 비롯해 다양한 아이템을 받아볼 수 있다.



한편, '워너비챌린지'는 컴투스가 서비스하고 자회사 데이세븐이 개발한 로맨스 스토리 게임으로, SNS 스타를 꿈꾸는 여주인공이 4명의 하우스 메이트들과 함께 미션을 수행하며 성장하는 스토리를 담고 있다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자