그라비티, 2020년 매출 4060억원…역대 최대 실적 기록

그라비티가 자사의 2020년 잠정 연결 매출 및 영업이익을 16일 공시했다.



그라비티의 2020년 잠정 연결 매출은 4,060억 원으로 전년도 매출 3,610억 원 대비 12.47% 증가했다. 2020년 영업이익은 880억 원으로 전년도 영업이익 487억 원 대비 80.70% 증가했다. 이는 '상장 이래 역대 최대 실적'을 달성한 2019년의 자체 기록을 또 한 번 넘어서는 '역대 최대' 실적이다.



또한 그라비티의 연간 실적은 2016년 흑자전환 이래 5년 연속 증가 추이를 보이고 있다. 그라비티의 연간 매출은 2016년 514억 원, 2017년 1,416억 원, 2018년 2,868억 원, 2019년 3,610억 원이며 2020년 잠정 연결 매출은 4,060억 원이다. 영업이익은 2016년 38억 원, 2017년 140억 원, 2018년 334억 원, 2019년 487억 원이며 2020년 880억 원으로 매년 가파른 성장세를 보이고 있다.



그라비티의 4분기 잠정 연결 매출은 1,120억 원, 영업이익은 270억 원으로 전년 동분기 매출 717억 원에 비해 56.21% 증가, 영업이익 18억 원 대비 1,400% 증가했다.



2020년 연간 실적에는 지난 7월 국내 론칭한 라그나로크 오리진과 10월 대만, 홍콩, 마카오 지역에 론칭한 라그나로크X: Next Generation(현지 명칭 : '선경전설RO: 신세대의 탄생')의 실적이 반영되었다. 2020년 4분기 실적에는 라그나로크X: Next Generation의 실적이 반영되었으며 이 게임은 대만, 홍콩 지역 양대 마켓 매출 1위, 마카오 지역 구글 매출 1위를 기록하는 등 성황리에 서비스 중이다.



그라비티는 2020년의 실적을 넘어서기 위해 2021년에도 서비스 지역을 확대하고 신규 타이틀을 추가 론칭하는 등 '확장'에 집중할 예정이다.



먼저 2021년 상반기에는 라그나로크 오리진을 일본 지역에 론칭하고 라그나로크X: Next Generation을 동남아 지역에 론칭할 예정이다. 2021년 3월 23일에는 더 라비린스 오브 라그나로크를 한국을 포함한 글로벌(대만, 홍콩, 마카오, 중국, 일본 제외) 지역에 추가 론칭할 예정이다. Story RPG 모바일 게임 더 로스트메모리즈 : 발키리의 노래(The Lost Memories: 발키리의 노래)는 2021년 하반기 태국 지역에 론칭할 예정이다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자