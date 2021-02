'하스스톤', 출시 당시 카드만 쓰는 클래식전 도입한다

블리자드 엔터테인먼트의 인기 무료 디지털 카드 게임인 '하스스톤'을 신선함으로 채울 변화가 찾아온다. 기본 세트와 오리지널 세트를 대신할 새로운 핵심 세트(Core Set)가 곧 적용되며, 출시 초기 하스스톤의 추억을 다시 경험할 수 있는 새로운 클래식전(Classic Format)도 추가된다.



다음 확장팩이 출시되고 용의 해 카드 세트가 야생으로 전환되는 것에 맞춰 기본 세트와 오리지널 세트가 새로운 핵심 세트로 개편된다. 즉, 올해의 세트 로테이션이 적용되면, 정규 세트에는 불사조의 해 – 황폐한 아웃랜드(Ashes of Outland), 스칼로맨스 아카데미(Scholomance Academy), 광기의 다크문 축제(Madness at the Darkmoon Faire), 다크문 경주(Darkmoon Races) 미니 세트 – 카드 세트와 다음 확장팩, 그리고 새로운 핵심 세트가 포함된다.



핵심 세트는 정규전의 기본 및 오리지널 카드를 대신하도록 엄선된 235장의 카드로 구성, 모든 플레이어에게 무료로 제공된다. 한 직업의 레벨이 10이 되면 핵심 세트의 모든 직업 카드를 무료로 획득하게 되며, 모든 직업의 레벨 합계가 60이 되면 핵심 세트의 모든 중립 카드를 획득할 수 있다. 핵심 세트 로테이션이 처음 적용되면, 수집품 내의 해당 카드들이 자동으로 새 카드로 교체된다. 핵심 세트 카드 중 일부는 이전 세트에서 그대로 승계되고, 일부는 인기 많은 카드를 재해석하여 추가했으며, 29장은 완전히 새로운 카드로 제작된다. 이를 통해 플레이어 모두가 최신 메타에 알맞은 카드를 이용해서 덱을 짤 수 있고, 하스스톤을 시작하는 플레이어의 진입 장벽도 크게 낮아질 것으로 기대된다.



이와 함께 새로운 형식인 클래식전이 적용된다. 클래식전은 추억 속의 하스스톤을 다시 경험하기를 바랐던 플레이어들에게 반가운 소식으로, 2014년 하스스톤 출시 당시 그대로의 모습이 담긴 하스스톤의 기본 카드 240장을 사용해서 덱을 구성하고 대결을 즐길 수 있는 모드다. 즉, 클래식전에서는 전쟁노래 사령관이 하수인에게 돌진을 부여하거나, 성스러운 일격을 상대 영웅에게도 사용할 수 있으며, 리로이 젠킨스의 비용이 4 마나가 된다.



클래식전의 보상과 등급 시스템, 그리고 시즌은 정규 및 야생전과 동일하게 작동하며, 클래식전 또한 대전 상대를 찾는 방식이 별도로 존재한다. 또한, 클래식전이 출시되면 덱 슬롯의 총 개수가 18개에서 27개로 늘어난다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자