CJ올리브네트웍스는 사회공헌 프로그램 'CJ 소프트웨어(SW) 창의캠프'가 제9회 대한민국 교육기부 대상에서 교육부장관상을 받았다고 19일 밝혔다.대한민국 교육기부 대상은 교육 기부 문화 확산에 공헌한 우수 기관·개인을 발굴하는 시상식이다.교육부가 주최하고 한국과학창의재단이 주관한다.CJ SW 창의캠프는 IT 시스템 운영·개발 및 인공지능(AI)·빅데이터 연구 등에 종사하는 CJ올리브네트웍스 임직원이 아동·청소년에게 SW 코딩 교육을 무상으로 제공하는 재능기부형 사회공헌 프로그램이다.2015년부터 소외계층 청소년, 여성, 다문화 청소년 등 학생 3천여 명에게 코딩 교육을 지원했다.CJ올리브네트웍스는 작년에는 CJ SW 창의캠프 교육과정을 비대면으로 전환했다.CJ-유네스코 소녀 교육 캠페인과 연계해 강원도 지역 중학교 4곳의 여학생 100명을 대상으로 'Girls can do IT' 프로그램을 운영하기도 했다.CJ올리브네트웍스 이인익 팀장은 "앞으로도 IT 교육 사각지대에 놓인 청소년을 위해 다양한 지역 기관과 연계해 교육 기부 활동을 확대하겠다"고 말했다./연합뉴스