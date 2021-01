마크로젠, DTC 유전자검사 서비스 항목 73종으로 확대 출시

마크로젠은 유전적 특성에 따른 건강관리를 돕는 개인 맞춤형 헬스케어 서비스 '마이지놈스토리 더플러스'(My Genomestory The Plus)의 검사항목을 73종으로 확대 출시한다고 11일 밝혔다.이번에 공개된 마이지놈스토리 더플러스는 최근 마크로젠이 소비자 직접 의뢰(DTC) 유전자검사 서비스 인증제 2차 시범사업 통과로 추가 승인받은 항목을 포함했다.승인항목 70종 중 일부 항목을 세부적으로 분류해 ▲ 영양소(20종) ▲ 운동(8종) ▲ 피부/모발(13종) ▲ 식습관(5종) ▲ 개인 특성(12종) ▲ 건강관리(15종) 등 총 73종을 검사할 수 있다.이번에 출시된 버전은 개인의 건강관리 목적에 따라 필요한 검사를 받을 수 있도록 상품 라인이 세분됐다.운동에 초점을 맞춘 '더플러스 피트니스'(The Plus FITNESS), 피부 및 모발 관리에 특화한 '더플러스 스킨&헤어'(The Plus SKIN&HAIR)가 있다.73종 항목을 모두 검사하는 '더플러스 올인원'(The Plus ALL IN ONE)은 이들을 아우르는 건강관리 정보부터 알코올 홍조, 니코틴 의존성 등도 검사할 수 있다.이를 통해 금연 및 금주를 체계적으로 실천할 수 있다고 회사는 설명했다.마이지놈스토리 더플러스는 마크로젠이 2016년 출시한 DTC 유전자 검사 서비스로, 병원 등 의료기관을 거치지 않고 개인이 직접 의뢰해 검사받을 수 있다./연합뉴스