LG전자 연설 나선 23살 단발머리女 '김래아'의 정체는 [CES 2021]

세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2021' 개막

'소중한 일상은 계속된다' 주제로 참여한 LG전자

가상인간, 롤러블폰, 올레드 에보 등 신제품 공개

LG전자 , '소중한 일상은 계속된다' 주제로 CES 참가

권봉석 LG전자 사장(CEO)이 11일 ‘CES 2021’ 개막에 맞춰 열린 LG전자 프레스 콘퍼런스에서 제품 혁신에 대해 설명하고 있다사/사진제공=LG전자

LG전자가 미국 동부시간 11일 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2021'에서 프레스 콘퍼런스를 개최했다. 사진은 김진홍 글로벌마케팅센터장 전무가 '소중한 일상은 계속됩니다. LG와 함께 홈 라이프를 편안하게 누리세요'라는 주제로 연설하는 모습/사진제공=LG전자

다양한 신제품 선보인 LG전자

LG전자가 미국 동부시간 11일 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2021'에서 프레스 콘퍼런스를 개최했다. 사진은 LG 프레스 콘퍼런스에서 'LG 롤러블'이 나오는 장면/사진제공=LG전자