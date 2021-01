위메이드트리, 위믹스 월렛 첫 업데이트 진행

위메이드트리(각자대표 김석환, 오호은)는 자체 개발한 디지털 자산 지갑 '위믹스 월렛(WEMIX Wallet)'의 첫번째 업데이트를 7일 실시했다고 밝혔다.



위믹스 월렛은 위믹스 플랫폼에서 사용되는 블록체인 기반의 지갑 서비스로 위믹스 토큰과 게임토큰 및 NFT(Non-Fungible Token, 대체불가능한토큰)의 자유로운 보관, 전송, 거래소 기능까지 갖추고 있다.



이용자는 위믹스에서 서비스되는 게임을 플레이함으로써 고유한 디지털 자산을 획득할 수 있으며 획득한 디지털 자산은 게임에서 사용하거나 월렛 내의 거래소를 통해 교환도 가능하다. 이번 월렛 업데이트를 통해 '재신전기 for WEMIX'의 공식채널 개설과 게임 내 사용 가능한 게임 토큰 'CQ ZuanShi(시큐 주안시)'가 추가됐다.



이와 함께 위믹스 토큰이 거래되는 암호화폐 거래소 안내 기능이 지원된다. 이용자들은 위믹스 토큰이 상장된 국내 최대 암호화폐 거래소인 빗썸과 최근 신규 상장된 글로벌 암호화폐 거래소 비키(BiKi)에 손쉽게 접속해 시세를 확인할 수 있다.



또한, 위믹스(WEMIX) 블록체인 플랫폼에서 선보인 '버드토네이도 for WEMIX'를 포함해 '크립토네이도 for WEMIX', '아쿠아토네이도 for WEMIX'의 게임 주요 특징을 공개했으며 향후 출시되는 다양한 장르의 게임들도 위믹스 월렛에서 확인 가능하다.



한편, 위메이드트리는 이번 업데이트를 시작으로 블록체인 지갑과 게임을 결합한 새로운 서비스를 보다 편리하고 안정적으로 제공할 것이며 이용자 개개인의 디지털 자산을 직접 관리할 수 있는 DEX(Decentralized Exchanges, 탈중앙화거래소) 기능을 통해 서비스 완성도를 높이는 데 역량을 집중할 방침이다.



위메이드트리 관계자는 "출시를 준비하고 있는 크립토네이도, 아쿠아토네이도 등에도 NFT를 적극 활용해 양질의 게임 서비스를 제공할 예정"이라며 "특히, 재신전기는 중화권 최고 IP '미르의 전설2' 기반으로 개발한 H5 장르의 게임으로, 저명한 IP 게임이 블록체인과 결합되는 첫번째 사례가 될 것"이라고 전했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자