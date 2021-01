엔씨소프트(대표 김택진)의 신작 모바일 MMORPG '트릭스터M'이 OST 티저를 6일 공개했다.



엔씨가 선보인 OST는 'With your Everything'이다. 원작 '트릭스터'의 6번째 에피소드 OST 'Give you Everything'을 새롭게 편곡했다. 노래는 솔로 보컬리스트 벤(BEN)이 불렀다. 이용자는 '트릭스터M' 공식 브랜드 사이트에서 티저를 볼 수 있다. 뮤직비디오 풀버전은 1월 중 공개할 예정이다.



'트릭스터M' 고윤호 사업실장은 "이용자들의 많은 사랑을 받았던 트릭스터 온라인 OST를, 다시 만나게 될 트릭스터M의 감성에 맞게 새롭게 편곡했다"며 "트릭스터M 특유의 밝은 느낌을 가수 벤의 목소리로 전달하겠다"고 말했다.



이용자는 '트릭스터M' 브랜드 사이트와 엔씨 크로스 플레이 서비스 '퍼플(PURPLE)'에서 사전 예약과 사전 캐릭터 생성에 참여할 수 있다. 미니게임을 플레이하면 트릭스터M 출시 이후 사용할 수 있는 게임 아이템도 선물 받는다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자