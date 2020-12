'사이버펑크2077', 스팀 휩쓸었다…'베스트오브스팀 2020' 발표

[톱 셀러 부문]

PC 게임 유통 플랫폼 스팀(Steam)이 선정한 '올해 최고의 스팀 게임(Best of Steam 2020)'이 발표됐다.



'올해 최고의 스팀 게임' 부문은 ▲가장 높은 매출을 올린 톱 셀러(Top Seller) ▲가장 높은 매출을 올린 신작인 뉴 릴리즈(New Release) ▲ 가장 많은 유저 수를 기록한 모스트 플레이(Most Played ▲ 가장 높은 매출을 올린 미리해보기(Early Access Grads) ▲가장 높은 매출울 올린 VR게임(Best of VR) ▲ 콘트롤러를 가장 많이 이용한 게임(Controller Games) 등 6개로 분류됐다. 각 부문별로 최대 100개의 게임이 선정됐다.



이 중 CDPR의 '사이버펑크2077'은 톱 셀러, 뉴 릴리즈, 모스트 플레이, 콘트롤러 게임 4개 부문에서 모두 이름을 올리며 올해의 화제작임을 다시 한번 입증했다. '폴가이즈: 얼티밋 녹아웃'도 톱 셀러, 뉴 릴리즈, 콘트롤러 게임 3개 부문에 올랐다.



톱 셀러 부문에서는 'GTA5', '도타2', '카운터 스트라이크 글로벌 오펜시브(CS: GO)', '플레이어언노운스 배틀그라운드' 등의 터줏대감들이 예년과 마찬가지로 플래티넘 등급에 자리잡았다. 이 외에도 '둠 이터널', 데스티니2', '폴가이즈: 얼티밋 녹아웃', '어몽어스', '사이버펑크2077', 몬스터헌터 월드', 레드 데드 리뎀션2', '톰 클랜시의 레인보우식스 시즈'가 플래티넘 등급에 올랐다. 플래티넘 등급 중 올해 출시된 게임은 '둠 이터널', '폴가이즈: 얼티밋 녹아웃', '사이버펑크2077' 등 단 세개 뿐이다. . 플래티넘 등급은 100개 게임 중 상위 12개 게임에 해당한다.

[뉴 릴리즈 부문]

뉴 릴리즈 부문에서는 '사이버펑크2077', '폴가이즈: 얼티밋 녹아웃', '데쓰 스트랜딩', '하프라이프: 알릭스', '마이크로소프트 플라이트 시뮬레이터', '둠 이터널' 등이 선정됐다.

[모스트 플레이 부문]

모스트 플레이 부문에서는 최고 동시접속자 수 20만명 이상을 기록한 11개 게임이 이름을 올렸다. 'CS: GO', '플레이어언노운스 배틀그라운드', '라이프 이즈 스트레인지2' ,'테라리아', '데스티니2' ,'사이버펑크2077', 어몽어스', 'GTA5', '도타2', '몬스터헌터 월드', '마운트 & 블레이드 배너로드'다. 스팀측은 올해 전반적인 동시접속자 수가 지난해보다 훨씬 높았다고 전했다.

[얼리 억세스 부문]

[VR게임 부문]

[콘트롤러 게임 부문]

서동민 한경닷컴 게임톡 기자