'콜 오브 듀티: 워존- 스트리머 대난투' 19일 진행

'콜 오브 듀티: 블랙 옵스 콜드 워(Call of Duty® : Black Ops Cold War) 및 혁신적인 무료 배틀 로얄 경험 콜 오브 듀티: 워존(Call of Duty: Warzone™) 시즌 1(Season One) 시작 및 맥콜 오브 듀티 블랙 옵스 콜드 워 버전 출시를 기념해,



블리자드는 인기 FPS 게임 강호들이 모여 짜릿할 승부를 벌일 '콜 오브 듀티: 워존 스트리머 대난투(이하 대난투)'가 12월 19일 저녁 9시 30분부터 생중계된다고 밝혔다.



총 상금 1,000만원이 걸린 내일 스트리머 대난투 대회에는 개복어, 00231, 딩셉션, 류제홍, 빅헤드, 슥뿍, 신속, 은챌, 천양 등 인기와 실력을 겸비한 아홉 명의 스트리머들이 세 팀으로 나뉘어 맞붙게 된다. 이번 대회는 워존 플레이어에게 친숙한 베르단스크 전장 외에도 시즌 1과 함께 적용된 리버스 아일랜드(Rebirth Island) 전장에서 만나볼 수 있는 새로운 리서전스(Resurgence) 모드로도 진행될 예정이다.



이번 대난투 대회는 김정민, 정인호의 친숙한 해설과 함께 김정민 해설의 트위치 채널에서 내일 12월 19일 저녁 9시 30분부터 생중계되어 누구나 온라인으로 시청할 수 있다. 경기 중에 팬들을 위한 다양한 본방 사수 이벤트가 진행돼, '콜 오브 듀티' 테마의 깜짝 선물을 얻을 기회를 노릴 수 있다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자