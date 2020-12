맥콜X콜오브듀티, '블랙옵스 콜드워' 버전 내놓는다

'콜 오브 듀티(Call of Duty)'와 토종 보리탄산음료 맥콜의 만남이 '콜 오브 듀티: 블랙 옵스 콜드 워 (Call of Duty: Black Ops Cold War)'와 함께 새로운 모습으로 돌아온다. '맥콜 오브 듀티 블랙 옵스 콜드 워' 버전이 출시돼, 전국 마트와 편의점, 그리고 일화몰 온라인 판매처에서 유통된다.



올 여름, '콜 오브 듀티: 모던 워페어(Call of Duty: Modern Warfare)'를 테마로 선보였던 '맥콜 오브 듀티'의 인기에 힘입어 두 번째로 찾아온 '맥콜 오브 듀티 블랙 옵스 콜드 워' 버전에는 지난 달 11월 13일 전 세계 출시 이후 큰 사랑을 받고 있는 '블랙 옵스 콜드 워' 속 비밀 요원들의 강인한 모습이 캔 겉면에 담겨 있다. '맥콜 오브 듀티' 첫 번째 버전과 마찬가지로 빨강과 파랑, 강렬한 색감의 스트리트 그래픽 풍으로 그려졌다.



뿐만 아니라, 1982년 출시 이래 지금까지 변함없이 인기 장수 음료로 사랑받아 온 맥콜과 1980년대 냉전 시대를 배경으로 하는 '콜 오브 듀티: 블랙 옵스 콜드 워' 모두 1980년대라는 특별한 공통점을 갖고 있으며, 특히 최근 레트로 열풍 등 1980년대 당시의 문화가 활발히 재해석되고 향유되고 있다는 점에서 이번 '블랙 옵스 콜드 워' 버전의 출시가 더욱 눈길을 모으고 있다.



'맥콜 오브 듀티 블랙 옵스 콜드 워' 버전을 구입하는 팬들에게는 게임 속에서 활용할 수 있는 특별한 선물도 제공된다. 캔 따개 안쪽에 인쇄된 쿠폰 번호를 확인하고 '콜 오브 듀티 공식 사이트 등록 페이지에 입력하면 '콜 오브 듀티: 블랙 옵스 콜드 워' 및 무료 배틀 로얄 콘텐츠인 '콜 오브 듀티: 워존(Call of Duty: Warzone)'에서 진척도를 한층 빠르게 올릴 수 있는 경험치 2배(2XP) 또는 무기 경험치 2배(2WXP) 코드 가운데 하나를 확보할 수 있다.



맥콜은 1982년 탄생한 국내 대표 장수 탄산음료 브랜드로, '콜 오브 듀티'와의 콜라보를 통해 1020세대에게 한국인의 입맛에 맞는 구수한 맥콜의 맛을 더욱 어필할 예정이다.

